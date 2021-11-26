Даже небольшое количество вина грозит старческим слабоумием

Употребление всего 4 небольших бокалов вина в еженедельном режиме может увеличить риск старческого слабоумия. К такому выводу пришли британские исследователи из Королевского колледжа Лондона.Употребления всего 4 больших кружек пива или небольших бокалов вина еженедельно повышает риск развития старческого слабоумия, как показало исследование. Его авторы предупреждают, что регулярное употребление алкоголя увеличивает вероятность возникновения неизлечимой болезни наполовину. В частности, растет вероятность потери короткой памяти и пространственного ориентирования, то есть способности не блуждать в пространстве.Учёные утверждают, что если человек не хочет или не может уменьшить уровень алкоголя до безопасного, то у него могут возникнуть эти проблемы, свидетельствующие о начальном этапе деменции. Отметим, что 4 кружки пива в неделю составляют 8 доз алкоголя, а в той же самой Великобритании предельно допустимыми считаются 14 доз алкоголя в неделю. Исследователи проанализировали информацию по более чем 15 000 человек старше 50 лет, за которыми наблюдали в течение двух лет.Оценивалось употребление алкогольных напитков, включая их объем и частоту, а также уровень работы памяти с помощью специальных тестов на мышление. В последние годы учёные совершенно запутались по поводу того, можно ли людям употреблять алкоголь в небольших количествах, или нельзя. Какие-то исследования допускают один бокал вина в день, а какие-то говорят о том, что даже ничтожное количество алкоголя уже может спровоцировать серьёзные нарушения со здоровьем, если пить регулярно.