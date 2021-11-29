Диетолог назвал способ похудеть в области живота

Диетолог советует есть больше продуктов, богатых белком.Одной из самых проблемных зон в женской фигуре является область живота. И похудеть в этой зоне бывает не просто. Но главное — желание и сила воли. Эксперты рассказали, с помощью какого типа питания можно убрать жир на животе.Специалисты рекомендуют пересмотреть свой рацион и начать придерживаться правил кето-диеты. Этот режим питания характерен низким содержанием углеводов и высоким процентом жиров. Кето-диета помогает снизить уровень сахара в крови, повысить чувствительность к инсулину, улучшить самочувствие и похудеть за счет изменения метаболизма.Диетолог Кортни Д’Анджело отметил, что такой тип питания богат белком и, как правило, состоит из цельных продуктов, включающих один ингредиент и множество питательных веществ.Кроме того, он подчеркнул, что диета способствует снижению вероятности развития ожирения, сахарного диабета и проблем с давлением.Для кето-диеты подходят натуральные продукты: мясо, рыба, масло, яйца, сыр, грибы, низкоуглеводные овощи, орехи и семена.