Черника может помочь улучшить память

Диетолог Эмма Дерби рассказала, какая ягода способствует улучшению памяти и имеет положительное влияние на работоспособность головного мозга. Согласно мнению диетолога и ещё ряда специалистов, регулярное употребление черники может оказывать положительное влияние на когнитивные функции мозга.У людей старшего возраста черника способствует замедлению процессов снижения функций мозга. Это означает, что логика, воображение, память и прочие функции человеческого мозга остаются более сохранными с возрастом. Помимо этого, эта ягода обладает и положительным влиянием на настроение. Регулярное употребление черники поможет в борьбе с депрессией и повышенной тревожностью.Согласно словам специалистов, вещества, которые содержатся в ягодах, имеют значительное положительное влияние на мыслительную активность. К тому же их легко добавить в свой рацион. Их можно добавить в блюда различных типов, сделать частью соуса, десерта, есть в свежем виде, сделать смузи и заморозить на случай долгосрочного хранения.Диетолог рекомендует употреблять чернику ежедневно. По ее словам, оптимальное количество - одна кружка ягод в день или же один стакан черничного сока. Однако стоит учитывать индивидуальные особенности организма, такие как аллергические реакции, непереносимость.