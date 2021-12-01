Диетолог рассказала, как перестать заедать недосып

Диетолог Анна Мелехина рассказала, как недосып влияет на набор веса.Специалист объяснила, что часто причиной набора веса является привычка заедать недосып. Как правило, если человек спит около 5 часов в сутки в течение длительного периода времени, за год он может набрать до 5 кг.«Из-за недостатка сна мы ощущаем усталость. Наши предки усталость чувствовали, когда работали физически, и силы восполняли с помощью еды. Похожим образом мы заедаем усталость, вызванную дефицитом сна», — рассказала она.Для того, чтобы справиться с проблемой переедания такого происхождения необходимо устранить ее причину. Прежде всего, важно наладить ритуал отхождения ко сну. Это значит, что примерно за час до отдыха необходимо выполнять один и тот же набор действий (например умывание, душ, чтение). При этом необходимо отказаться от использования любых гаждетов, засыпать и просыпаться в одно и то же время даже на выходных (максимальное отклонения во времени пробуждения составляет 2 часа).В случае, если беспокоят частые пробуждения ночью, а сон не помогает снятию усталости, диетолог рекомендует обратиться за помощью к сомнологу.