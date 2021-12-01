Яблочный уксус помогает улучшить контроль сахара в крови
По данным исследования, чьи результаты опубликовал журнал Clinical Nutrition ESPEN, употребление данного продукта может позитивно сказываться на организме людей, болеющих диабетом 2 типа. В рамках испытаний диабетики восемь недель ежесуточно получали яблочный уксус в объеме четырех чайных ложек (20 мл).
Впоследствии, проанализировав показатели крови натощак у пациентов, употреблявших его, ученые констатировали, что
«потребление яблочного уксуса может оказывать благотворное воздействие на гликемические показатели».
Люди, которые получали его, продемонстрировали улучшение чувствительности к инсулину.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий