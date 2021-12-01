Яблочный уксус помогает улучшить контроль сахара в крови

Использование яблочного уксуса в пищевом рационе помогает улучшить контроль сахара в крови при заболевании диабетом.

По данным исследования, чьи результаты опубликовал журнал Clinical Nutrition ESPEN, употребление данного продукта может позитивно сказываться на организме людей, болеющих диабетом 2 типа. В рамках испытаний диабетики восемь недель ежесуточно получали яблочный уксус в объеме четырех чайных ложек (20 мл).

Впоследствии, проанализировав показатели крови натощак у пациентов, употреблявших его, ученые констатировали, что

«потребление яблочного уксуса может оказывать благотворное воздействие на гликемические показатели».

Люди, которые получали его, продемонстрировали улучшение чувствительности к инсулину.
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