Яблочный уксус помогает улучшить контроль сахара в крови

Использование яблочного уксуса в пищевом рационе помогает улучшить контроль сахара в крови при заболевании диабетом.По данным исследования, чьи результаты опубликовал журнал Clinical Nutrition ESPEN, употребление данного продукта может позитивно сказываться на организме людей, болеющих диабетом 2 типа. В рамках испытаний диабетики восемь недель ежесуточно получали яблочный уксус в объеме четырех чайных ложек (20 мл).Впоследствии, проанализировав показатели крови натощак у пациентов, употреблявших его, ученые констатировали, что«потребление яблочного уксуса может оказывать благотворное воздействие на гликемические показатели».Люди, которые получали его, продемонстрировали улучшение чувствительности к инсулину.