Зрелость воспринимается круче, чем сексуальность

До последнего времени сексуальность являлась одной из наиболее привлекательных свойств личности человека. Новое исследование показало, что ей на смену пришла эмоциональная зрелость.Теперь вовсе не внешность определяет привлекательность человека, как показывает ежегодное исследование холостяков в США, проведённое знаменитым Институтом Кинси. На первый план выходит эмоциональная зрелость. В опросе приняли участие 5 000 одиноких людей в возрасте от 18 до 98 лет, которые высказали свои мнения о сексе, любви и отношениях.Американские одиночки теперь по-другому смотрят на идеальные романтические отношения во время COVID-19. 83% хотят эмоциональной зрелости в партнёре, а вовсе не физиологической привлекательности. На сексуальности настаивают только 78% опрошенных. В 2020 году их было целых 90%. В течение 40 лет одинокие люди просто не использовали понятие эмоциональной зрелости, когда описывали свои идеальные вторые половинки. И вот теперь произошло изменение, которое социологи считают историческим.Возможно это связано с инфантильностью человечества и со сдвигом традиционных возрастных рамок. Сейчас молодость затягивается чуть ли не до 50, средний возраст продлевают до 65, а старость начинают в 70. Люди живут дольше, они являются менее эмоционально зрелыми и ответственными, а эту самую зрелость всё ещё воспринимают в качестве очень важной характеристики человека. Ведь с ней связана надёжность отношений, как комментируют итоги исследования социологи.