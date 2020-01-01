Зрелость воспринимается круче, чем сексуальность
Теперь вовсе не внешность определяет привлекательность человека, как показывает ежегодное исследование холостяков в США, проведённое знаменитым Институтом Кинси. На первый план выходит эмоциональная зрелость. В опросе приняли участие 5 000 одиноких людей в возрасте от 18 до 98 лет, которые высказали свои мнения о сексе, любви и отношениях.
Американские одиночки теперь по-другому смотрят на идеальные романтические отношения во время COVID-19. 83% хотят эмоциональной зрелости в партнёре, а вовсе не физиологической привлекательности. На сексуальности настаивают только 78% опрошенных. В 2020 году их было целых 90%. В течение 40 лет одинокие люди просто не использовали понятие эмоциональной зрелости, когда описывали свои идеальные вторые половинки. И вот теперь произошло изменение, которое социологи считают историческим.
Возможно это связано с инфантильностью человечества и со сдвигом традиционных возрастных рамок. Сейчас молодость затягивается чуть ли не до 50, средний возраст продлевают до 65, а старость начинают в 70. Люди живут дольше, они являются менее эмоционально зрелыми и ответственными, а эту самую зрелость всё ещё воспринимают в качестве очень важной характеристики человека. Ведь с ней связана надёжность отношений, как комментируют итоги исследования социологи.
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