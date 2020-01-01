Привитые люди меньше заражают других, даже если заболевают сами

«Зачем вообще прививаться, если все равно можно и заболеть, и заразить других?» — это один из главных вопросов вакциноскептиков. Исследование, проведенное среди игроков NBA, дает убедительный ответ. Результаты опубликованы в New England Journal of Medicine.Первые данные о том, что привитые люди с меньшей вероятностью заразят окружающих даже если инфицированы сами, поступили в начале года из Израиля, где массовая вакцинация населения проводилась рекордными темпами. У зараженных пациентов старше 60 лет, получивших препарат Pfizer-BioNTech, вирусная нагрузка в тестовых мазках из носа и глотки была на 60% меньше, чем у людей 40-59 лет, которые на тот момент еще не были привиты. Это означает, что вакцинация действительно снижает темпы передачи вируса, считают ученые.В июне Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) представили результаты продолжающегося исследования HEROES-RECOVER с участием около 4 тысяч медицинских работников и сотрудников экстренных служб. У привитых в случае заражения инфекция протекала легче и выздоровление наступало быстрее,а вирусная нагрузка в их мазках была в среднем на 40% ниже по сравнению с теми, кто еще не получил вакцину. Кроме того, продолжительность выделения патогенов у вакцинированных была на 6 дней меньше по сравнению с непривитыми. Однако эти данные были получены до широкого распространения дельта-варианта SARS-CoV-2.Новое исследование ученые Гарвардского университета проводилось с ноября 2020 года по август 2021 года, то есть в период активного распространения альфа- и дельта-вариантов коронавируса. В общей сложности специалисты проанализировали около 20 тысяч образцов из носоглотки 173 игроков Национальной баскетбольной лиги, которые проходили регулярное ПЦР-тестирования для участия в сборах и соревнованиях.Ученые обнаружили, что привитые игроки в случае прорывного заражения выделяли вирус в в среднем 5,5 дней, в то время как невакцинированные — 7,5 дней. Это примерно на 36% меньше времени на передачу инфекции окружающим.«Наша работа предоставляет наиболее подробные на сегодняшний день данные о том, как вирусные концентрации меняются в организме на протяжении всей продолжительности инфекции SARS-CoV-2 у привитых и непривитых пациентов», — сообщили авторы исследования.Отметим, что участники исследования были привиты вакциной Pfizer-BioNTech и однократной векторной вакциной Johnson & Johnson, созданной по той же технологии, что и «Спутник-V». Как и российский препарат, она содержит обезвреженный аденовирус человека, в который встроена ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.