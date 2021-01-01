Диетолог описала идеальный ужин для худеющих

Диетолог Татьяна Дик описала идеальный ужин для худеющих. Она указала в беседе с РИА Новости, что при диете на ужин можно даже углеводы, если они не преобладали днем.Специалист порекомендовала отталкиваться от того, что было съедено в течение дня. Если преобладала углеводистая пища, то вечером стоит съесть белок и клетчатку, например, рыбу, птицу, морепродукты с овощным салатом или рагу. Также можно съесть творог с ягодами или фруктами.«А если углеводов вы не доели, то добавьте к ужину еще и гарнир в виде каши или пары запеченных картофелин. Углеводы на ужин тоже можно, а иногда они даже необходимы»,— пояснила Татьяна Дик.Ранее психолог, эксперт по пищевому поведению Ирина Ушкова объяснила недостатки метода подсчета калорий. По ее словам, прежде всего этот способ давно не обновлялся в части новых исследований о питательных свойствах еды и способности усваиваться в организме.Специалист указала, что методика не учитывает также, насколько пища удовлетворяет потребности и желания человека. Она напомнила, что получение удовольствия от ее принятия играет важную роль в борьбе с депрессиями и перееданием.