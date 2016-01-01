Антибиотики повышают риск диабета на 16%

Использование антибиотиков увеличивает риск развития диабета на 16%. Это зависит от продолжительности курса и от самих лекарств, как установили учёные из Сеульского национального университета.Южнокорейские исследователи проанализировали данные Национальной службы медицинского страхования, которые позволили им выявить причинно-следственную связь между использованием антибиотиков и риском диабета. В базе данных оказалось более 200 000 взрослых от 40 лет и старше. Были проанализированы демографические характеристики выборочной популяции, включая назначение антибиотиков, количество используемых классов этих лекарств и заболеваемость диабетом.Результаты показывают, что наиболее длительно употребляющие антибиотики люди имеют самый высокий риск развития диабета. Также он повышался и у тех, кто использовал разнообразные классы этих лекарств. Риск диабета был на 16% выше у принимавших антибиотики в течение 90 и более дней, чем у тех, кто их не принимал.Если человек применял более 5 разновидностей антибиотиков, то риск диабета у него увеличился на 14%, по сравнению с теми, кто довольствовался только одним типом. Авторы исследования полагают, что антибиотики нарушают микробиоту кишечника, а у уязвимых групп населения это может спровоцировать диабет.