Почему при посещении врача вырастает давление

Многие люди сталкиваются с тем, что показатели артериального давления у них вырастают при визите к врачу и снижаются дома. Доктор Мартин Скарр рассказал, почему так происходит.Речь идёт о синдроме белого воротника или гипертонии белого халата. К сожалению, когда артериальное давление измеряет врач, оно почти всегда бывает выше, чем когда его измеряет сам человек. Одно из возможных объяснений - врачи используют более современную аппаратуру. Порой, если эти измерения проводятся в больнице, пациент носит измеритель давления 24 часа, и этот прибор оценивает показатели каждые полчаса. Это намного более точная оценка, чем измерения раз в день.Конечно, свою роль играет также и стресс. Человек просто волнуется, когда видит перед собой медика, способного сказать ему какую-то неприятную новость о здоровье. Именно поэтому показатель давления может подскочить, а у особо впечатлительных людей очень сильно. Иногда их даже не удаётся провести через плановые операции, поскольку они так волнуются, пребывая в стационаре, что давление всё время находится в пределах гипертонического кризиса.Артериальное давление обычно снижается очень сильно по ночам. Если этого не происходит, то речь о проблеме, которая нуждается в решении. Лучше всего взять специальный монитор для измерения артериального давления, который носят на протяжении суток. Используйте его дома, где вы себя ощущаете в комфорте и безопасности, а уже потом приходите с полученными результатами к врачу и получайте консультацию или необходимое лечение.