Названы последствия дневного сна

Кажется, что в безобидном отдыхе днем нет ничего угрожающего. Однако специалисты установили, что дневной сон может иметь ужасающие последствия на здоровье человека.Дневной сон является обыденностью для многих людей. Согласно данным Фонда сна, желание спать днем свидетельствует о наличии хронического недосыпа. Это придает ему ряд положительных действий, но и ряд отрицательных.В качестве полезных свойств дневного сна специалисты привели возможность компенсации при невозможности нормальной продолжительности ночного сна. Особенно полезно это применять, если вы работаете по вечерам или вынуждены поработать ночью. Также сон днем поможет отдохнуть перед дальней дорогой и сделает ее безопаснее.Согласно ряду исследований, дневной сон может нести не только пользу, но и вред. Специалисты утверждают, что продолжительный дневной сон может привести к развитию серьезных заболеваний у взрослого человека. Среди заболеваний, которые могут развиться, выделяют: сахарный диабет, депрессию и сердечно-сосудистые заболевания.Помимо того, что желание спать днем может указывать на наличие недосыпа, он может указывать на нарушения качества сна. А порой и вовсе возникает порочный круг. Человек спит днем, чтобы восполнить недостаток сна, а ночью снова не может уснуть.