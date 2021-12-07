Кардиолог перечислила продукты для сохранения чистых и здоровых сосудов

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По словам кардиолога Анны Кореневич, определенный стиль питания хорошо помогает сохранять кровеносные сосуды чистыми от холестериновых бляшек.«Присутствие ряда продуктов в рационе способствует снижению уровня плохого холестерина в организме, помогает сохранить сосуды чистыми, уменьшает риск инфаркта на 45%», - сообщила Кореневич.Рыба. Обычно для сохранения здоровых функций сердечно-сосудистой системы рекомендуется морская жирная рыба, включая доступную селедку, скумбрию, сардины. Анна Кореневич советует есть рыбу «любых сортов», данный продукт в любом случае благоприятен для сосудов.Масло. Следует употреблять в пищу нерафинированные растительные масла: например, льняное, подсолнечное, оливковое.Растительные продукты. По словам кардиолога, ежедневно можно употреблять в пищу практически любые цельные овощи и фрукты. Однако людям с лишним весом, предиабетом, диабетом важно следить за их гликемическим индексом.Кисломолочные продукты. Вот что советует включать в регулярный рацион врач:«нежирные сыры, сметана 10-15% жирности, кефир до 2,5%, ряженка, йогурты без сахара».Клетчатка. Является одним из лучших пищевых компонентов, способствующих сохранению чистых и здоровых сосудов. Продукты с клетчаткой замедляют всасывание холестерина в кишечнике. Что полезно есть: нешлифованный рис, овсянку, гречку, бобовые.Напитки. Анна Кореневич одобрила привычку пить чай и кофе без добавления сахара, сливок. Как и привычку в течение дня время от времени выпивать чашку чистой воды. Ягодно-растительные отвары, компоты, морсы – все это тоже будет уместным, но без сахара.