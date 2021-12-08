Самый ценный признак хорошего мандарина в магазине

Если между кожурой мандарина и мякотью имеется воздух, то этот фрукт является наиболее качественным. Такой вывод сделали эксперты из Роскачества.Плотно прилегающая к плоти кожура мандарина делает его на вид более привлекательным, но наличие воздуха между кожурой и мякотью говорит о качестве фрукта. Эксперты Роскачества говорят о том, что мандарины лучше выбирать именно по этому признаку. Иногда эти фрукты обрабатывают воском ради аппетитного внешнего вида, но достаточно промыть мандарин холодной водой, и он уже готов к употреблению.Сейчас брать мандарины на улице не рекомендуется. На всяких развалах они хранятся по многу часов и замерзают. А замороженный мандарин менее полезен для здоровья, так как там гораздо меньше витаминов. Это значит, что никакой пользы иммунитету они не дадут.Цвет кожуры вовсе не свидетельствует об уровне сладости мандарина, так как как даже зелёные на вид мандарины определённых сортов могут быть сладкими. В целом, сладость мандарина не является показателем его пользы для здоровья, ведь она определяется уровнем сахара. А чем больше фруктозы мы поглощаем, тем это вреднее. Одним из самых полезных свойств мандарина эксперты называют способность предотвращать тромбы и оптимизировать работу желудочно-кишечного тракта за счёт повышенного содержания в них пищевых волокон.