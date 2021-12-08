Назван напиток, который может снизить уровень холестерина

Огромное количество исследований направлено на изучение продуктов, которые могут помочь поддерживать здоровье человека. Выяснилось, что зеленый чай может стать прекрасным средством для борьбы с холестерином.Дело в том, что в состав чая входят катехины ECGC. Они являются сильными антиоксидантами и способствуют снижению уровня холестерина.Ученые и медики провели огромное количество исследований, направленных на изучение полезных эффектов от употребления зеленого чая. Оказалось, что данный напиток способен увеличить продолжительность жизни на срок от одного и более лет.Специалисты также провели опыты на лабораторных грызунах. Результаты показали значительное улучшение когнитивных функций.Еще одним из положительных эффектов зеленого чая оказалась регуляция количества Т-клеток в крови. Эти клетки предотвращают развитие аутоиммунных заболеваний. Китайское исследование показало, что люди, предпочитающие зеленый чай и употребляющие его минимум три раза в неделю, имеют продолжительность жизни в среднем на 15 месяцев больше, чем у других людей.Также в состав чая входит важная аминокислота — тиамин. Она способствует снижению уровня стресса. А аргинин, содержащийся в чае, имеет расслабляющий эффект.