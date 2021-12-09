Употребление шоколада делает людей счастливыми

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Радостная новость для всех так называемых шокоголиков - потребление всего 10 г темного шоколада трижды в день сделает нас более счастливыми. Это показало исследование корейских ученых из Сеульского национального университета.Многие из нас при плохом настроении тянутся к чему-то сладкому, и наиболее распространённым в этом случае выбором оказывается шоколад. Действительно, он способен повышать настроение, так как после его употребления мозг начинает выделять гормоны счастья. И вот корейское исследование подтвердило, что всего несколько кусочков тёмного шоколада действительно способны повлиять на наше настроение. Исследователи выяснили, что когда взрослые здоровые люди поглощали 30 г 85-процентного тёмного шоколада ежедневно, то они были более счастливыми, по сравнению с их ровесниками, которые ели шоколад с меньшим содержанием какао-бобов, или вообще его не употребляли.30 г - это приблизительно треть стандартной плитки шоколада в 100г, которую можно купить в супермаркете. По мнению исследователей, скачок настроения связано с микробными изменениями в кишечнике из-за употребления шоколада. По крайней мере, это показали анализы стула. Однако данная польза обнаружилась только после употребления именно 85-процентного шоколада, а вовсе не популярных разновидностей молочного шоколада, которые нужно есть очень умеренно.Продукты из шоколада с высоким содержанием какао-бобов полезны, поскольку в них меньше сахара, жира и других ингредиентов вроде пальмового масла и красителей. Какао-бобы богаты волокнами, железом и фитохимикатами - мощнейшими химическими компонентами из растений, которые поддерживают иммунную систему, снижают риск недугов вроде рака, деменции, артритов, болезней сердца и инсультов.