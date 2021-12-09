Черничный сок значительно снижает риск развития рака кожи
Множество исследований показывают, что диеты с содержанием большого количества фруктов и ягод помогают поддерживать здоровье организма и способствуют снижению риска развития множества заболеваний, включая онкологические. Этот эффект обеспечивается высоким уровнем антиоксидантов в их составе.
Среди прочих суперпродуктов, ученые выделяют чернику. Она имеет множество положительных эффектов. Один из них открылся недавно благодаря ряду исследований. Выяснилось, что черника может помочь в профилактике онкологических заболеваний кожных покровов. Ученые готовили свежий сок из полностью созревших ягод черники. Затем они обогащали сок полифенолами.
В результате выяснилось, что такой сок имеет свойство в значительной мере подавлять рост злокачественных клеток. Специалисты рекомендуют включить в свой рацион чернику, черничный сок, смузи и продукты с содержанием черники с профилактическими целями.
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