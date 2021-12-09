Черничный сок значительно снижает риск развития рака кожи

Рак кожи является наиболее распространенной формой раковых заболеваний. Специалисты обнаружили доступное и вкусное средство, которое поможет предотвратить развитие этого серьезного заболевания. Речь идет о черничном соке.Множество исследований показывают, что диеты с содержанием большого количества фруктов и ягод помогают поддерживать здоровье организма и способствуют снижению риска развития множества заболеваний, включая онкологические. Этот эффект обеспечивается высоким уровнем антиоксидантов в их составе.Среди прочих суперпродуктов, ученые выделяют чернику. Она имеет множество положительных эффектов. Один из них открылся недавно благодаря ряду исследований. Выяснилось, что черника может помочь в профилактике онкологических заболеваний кожных покровов. Ученые готовили свежий сок из полностью созревших ягод черники. Затем они обогащали сок полифенолами.В результате выяснилось, что такой сок имеет свойство в значительной мере подавлять рост злокачественных клеток. Специалисты рекомендуют включить в свой рацион чернику, черничный сок, смузи и продукты с содержанием черники с профилактическими целями.