Ученые нашли экспериментальное лечение сибирской язвы

Ученые продемонстрировали, что изменение фермента, вырабатываемого бактерией, вызывающей сибирскую язву, может защитить мышей от заражения болезнью. Свои результаты они представили в журнале Science Translational Medicine. Разработка может стать потенциальной терапевтической стратегией лечения штаммов сибирской язвы с множественной лекарственной устойчивостью.Bacillus anthracis, бактерия, вызывающая сибирскую язву, признана одной из наиболее серьезных угроз биотерроризма, а также проблемой общественного здравоохранения во многих частях мира. В этом исследовании ученые разработали метод разрушения капсулы, окружающей бактерию, что снизило вирулентность и усилило работу иммунной системы против нее.По словам Артура М. Фридлендера, доктора медицинских наук, старшего автора статьи, чиновники общественного здравоохранения все больше беспокоятся о штаммах сибирской язвы, которые кажутся устойчивыми к лечению известными антибиотиками.Он и его команда из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID) изучили альтернативные подходы к лечению, которые не требуют применения антибиотических препаратов. Один многообещающий путь – сделать бактерии более восприимчивыми к иммунной системе. Ученые протестировали подход на мышах. В результате 10 из 10 мышей, инфицированных спорами, выжили. В контрольной группе смогла выжить только одна мышь.