1200 калорий: план диеты на пять дней

Рецепт похудения для тех, кто спешит сбросить лишнее к Новому году.До Нового года остались считанные дни, поэтому, если вы собирались похудеть перед праздниками, начинать нужно уже сейчас. И диета «1200 калорий в день» вам точно в этом поможет.Что такое диета «1200 калорий в день»?Диета «1200 калорий в день» — это способ питания, который ограничивает количество потребляемых вами калорий в сутки до 1200. Она считается низкокалорийной диетой, так как предусматривает значительно меньше калорий, чем требуется большинству взрослых людей для поддержания своего веса.На сколько можно похудеть во время диеты «1200 калорий в день»?Рекомендуемое количество калорий для человека, который ведёт сидячий образ жизни, составляет от 1600 до 1800 в день. Для людей, которые регулярно занимаются спортом, эта цифра будет выше — примерно 2200-2400, в зависимости от степени физической активности. Согласно этому условию, постоянное потребление менее 1200 калорий должно привести к потере веса .Сколько вы сбросите, следуя подобному плану питания, зависит от вашего возраста, веса, телосложения, активности, длительности диеты и многого другого. Но избавиться от пары лишних килограммов за неделю – вполне реально.Если этого вам недостаточно, обязательно сочетайте диету с физической активностью. Это может увеличить количество калорий, которые вы сжигаете каждый день, а также имеет множество других преимуществ для вашего физического и психического здоровья.Как следует питаться во время диеты «1200 калорий в день»?Есть несколько способов распределить эти 1200 калорий. Всё зависит от ваших предпочтений. Вы можете разделить их на 3 полноценных приёма пищи по 300 калорий и 3 перекуса по 100. Или вы бы предпочли 2 приёма пищи по 350 калорий и 5 перекусов по 100.Независимо от вашего выбора, помните, что вам необходимо получить энергию и питательные вещества, в которых нуждается ваше тело. Кроме того, ограниченное количество калорий не означает, что вы должны сузить свой рацион до небольшого разнообразия продуктов.Если вы решили сесть на диету «1200 калорий в день», то вы должны ежедневно потреблять как минимум 4 порции овощей и 3 порции фруктов, чтобы убедиться, что вы удовлетворяете свои ежедневные потребности в питании. Кроме того, не забывайте пить большое количество воды.Примерное меню диеты «1200 калорий в день» по днямВот примерный план диеты 1200 калорий на 5 дней и простые рецепты, которыми вы можете воспользоваться.День 1ЗавтракНа завтрак просто смешайте в миске 3/4 стакана овсяных отрубей, 1 банан и 1 стакан обезжиренного молока.ОбедСделайте сэндвич из 1 мини-питы из цельнозерновой муки, 30 г филе индейки, 1/2 запечённого болгарского перца, 1 ч. л. майонеза, горчицы и листьев салата. Также во время обеда или в качестве закуски можете съесть небольшой кусок обезжиренного сыра моцарелла и 2 киви.УжинНа ужин можно съесть 110 г жареной камбалы и 2 помидора, посыпанных 2 ст. л. тёртого сыра пармезан. Гарниром послужат 230 г варёного кускуса и 90 г приготовленной на пару брокколи.День 2ЗавтракСделайте смузи из 1 стакана замороженных ягод, 1/2 банана и 220 мл обезжиренного молока. Завтрак можно дополнить 1 сваренным вкрутую яйцом.ОбедМожно съесть порцию овощного супа, ломтик цельнозернового хлеба и 150 г винограда.УжинПриготовьте на гриле 110 г куриной грудки с соусом барбекю. Пожарьте 30 г шпината и смешайте его с чесноком, оливковым маслом и помидорами. Дополнением может стать половина запечённого картофеля.День 3ЗавтракПриготовьте овсяную кашу в микроволновой печи. Для этого смешайте 1/2 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления с соевым молоком. Добавьте туда 1/2 яблока (нарезанного), 1 ч. л. мёда и щепотку корицы.ОбедНа обед можно приготовить куриный салат. Рецепт у него очень простой: нужно смешать 110 г нарезанной жареной куриной грудки, 40 г нарезанного красного винограда, 1 ст. л. измельчённого миндаля , 1 ст. л. майонеза, 1 ст. л. несладкого греческого йогурта и листья салата. Отличной послеобеденной закуской может стать банан.УжинНа ужин идёт блюдо, состоящее из 110 г приготовленных на пару креветок и 1 запечённого картофеля, приправленного 1 ст. л. несладкого греческого йогурта, а также 90 г приготовленного на пару шпината. На десерт можно съесть 30 г шоколада.День 4ЗавтракЗавтрак состоит из 2 больших варёных яиц и 2 ломтиков цельнозернового хлеба, а также кофе с обезжиренным молоком.ОбедНа обед можно съесть 2 ломтика цельнозернового хлеба, 80 г консервированного тунца и 1 кусочек нежирного сыра моцарелла.УжинПриготовьте на гриле 110 г куриной грудки. В качестве гарнира выступает 1 средний запечённый картофель и 150 г зелёной фасоли. Можно также съесть 1 среднее яблоко.День 5ЗавтракСварите овсянку из 1 стакана овсяных хлопьев, а затем добавьте 1/2 стакана голубики и 1 ст. л. арахисовой пасты.ОбедНа обед можно съесть 2 ломтика цельнозернового хлеба, 60 г индейки и 1 кусочек сыра.УжинПриготовьте на гриле 110 г лосося и сварите 100 г коричневого риса и 90 г брокколи. Приправьте блюдо оливковым маслом и тёртым пармезаном.