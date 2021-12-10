1200 калорий: план диеты на пять дней
До Нового года остались считанные дни, поэтому, если вы собирались похудеть перед праздниками, начинать нужно уже сейчас. И диета «1200 калорий в день» вам точно в этом поможет.
Что такое диета «1200 калорий в день»?
Диета «1200 калорий в день» — это способ питания, который ограничивает количество потребляемых вами калорий в сутки до 1200. Она считается низкокалорийной диетой, так как предусматривает значительно меньше калорий, чем требуется большинству взрослых людей для поддержания своего веса.
На сколько можно похудеть во время диеты «1200 калорий в день»?
Рекомендуемое количество калорий для человека, который ведёт сидячий образ жизни, составляет от 1600 до 1800 в день. Для людей, которые регулярно занимаются спортом, эта цифра будет выше — примерно 2200-2400, в зависимости от степени физической активности. Согласно этому условию, постоянное потребление менее 1200 калорий должно привести к потере веса .
Сколько вы сбросите, следуя подобному плану питания, зависит от вашего возраста, веса, телосложения, активности, длительности диеты и многого другого. Но избавиться от пары лишних килограммов за неделю – вполне реально.
Если этого вам недостаточно, обязательно сочетайте диету с физической активностью. Это может увеличить количество калорий, которые вы сжигаете каждый день, а также имеет множество других преимуществ для вашего физического и психического здоровья.
Как следует питаться во время диеты «1200 калорий в день»?
Есть несколько способов распределить эти 1200 калорий. Всё зависит от ваших предпочтений. Вы можете разделить их на 3 полноценных приёма пищи по 300 калорий и 3 перекуса по 100. Или вы бы предпочли 2 приёма пищи по 350 калорий и 5 перекусов по 100.
Независимо от вашего выбора, помните, что вам необходимо получить энергию и питательные вещества, в которых нуждается ваше тело. Кроме того, ограниченное количество калорий не означает, что вы должны сузить свой рацион до небольшого разнообразия продуктов.
Если вы решили сесть на диету «1200 калорий в день», то вы должны ежедневно потреблять как минимум 4 порции овощей и 3 порции фруктов, чтобы убедиться, что вы удовлетворяете свои ежедневные потребности в питании. Кроме того, не забывайте пить большое количество воды.
Примерное меню диеты «1200 калорий в день» по дням
Вот примерный план диеты 1200 калорий на 5 дней и простые рецепты, которыми вы можете воспользоваться.
День 1
Завтрак
На завтрак просто смешайте в миске 3/4 стакана овсяных отрубей, 1 банан и 1 стакан обезжиренного молока.
Обед
Сделайте сэндвич из 1 мини-питы из цельнозерновой муки, 30 г филе индейки, 1/2 запечённого болгарского перца, 1 ч. л. майонеза, горчицы и листьев салата. Также во время обеда или в качестве закуски можете съесть небольшой кусок обезжиренного сыра моцарелла и 2 киви.
Ужин
На ужин можно съесть 110 г жареной камбалы и 2 помидора, посыпанных 2 ст. л. тёртого сыра пармезан. Гарниром послужат 230 г варёного кускуса и 90 г приготовленной на пару брокколи.
День 2
Завтрак
Сделайте смузи из 1 стакана замороженных ягод, 1/2 банана и 220 мл обезжиренного молока. Завтрак можно дополнить 1 сваренным вкрутую яйцом.
Обед
Можно съесть порцию овощного супа, ломтик цельнозернового хлеба и 150 г винограда.
Ужин
Приготовьте на гриле 110 г куриной грудки с соусом барбекю. Пожарьте 30 г шпината и смешайте его с чесноком, оливковым маслом и помидорами. Дополнением может стать половина запечённого картофеля.
День 3
Завтрак
Приготовьте овсяную кашу в микроволновой печи. Для этого смешайте 1/2 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления с соевым молоком. Добавьте туда 1/2 яблока (нарезанного), 1 ч. л. мёда и щепотку корицы.
Обед
На обед можно приготовить куриный салат. Рецепт у него очень простой: нужно смешать 110 г нарезанной жареной куриной грудки, 40 г нарезанного красного винограда, 1 ст. л. измельчённого миндаля , 1 ст. л. майонеза, 1 ст. л. несладкого греческого йогурта и листья салата. Отличной послеобеденной закуской может стать банан.
Ужин
На ужин идёт блюдо, состоящее из 110 г приготовленных на пару креветок и 1 запечённого картофеля, приправленного 1 ст. л. несладкого греческого йогурта, а также 90 г приготовленного на пару шпината. На десерт можно съесть 30 г шоколада.
День 4
Завтрак
Завтрак состоит из 2 больших варёных яиц и 2 ломтиков цельнозернового хлеба, а также кофе с обезжиренным молоком.
Обед
На обед можно съесть 2 ломтика цельнозернового хлеба, 80 г консервированного тунца и 1 кусочек нежирного сыра моцарелла.
Ужин
Приготовьте на гриле 110 г куриной грудки. В качестве гарнира выступает 1 средний запечённый картофель и 150 г зелёной фасоли. Можно также съесть 1 среднее яблоко.
День 5
Завтрак
Сварите овсянку из 1 стакана овсяных хлопьев, а затем добавьте 1/2 стакана голубики и 1 ст. л. арахисовой пасты.
Обед
На обед можно съесть 2 ломтика цельнозернового хлеба, 60 г индейки и 1 кусочек сыра.
Ужин
Приготовьте на гриле 110 г лосося и сварите 100 г коричневого риса и 90 г брокколи. Приправьте блюдо оливковым маслом и тёртым пармезаном.
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