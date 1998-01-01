Нервные клетки восстанавливаются: нейробика, почему она полезна для мозга
Ничего сложного в нейробике нет. Это очень простые упражнения, которые помогают улучшить память и повышают производительность работы мозга. Учимся тренировать наши извилины.
Почему нейробика полезна для мозга
Нервные клетки восстанавливаются
«Нервные клетки не восстанавливаются» — неверное утверждение. Группа американских ученых пришла к обратному выводу в 1998 году. Выяснилось, что нервные клетки отлично восстанавливаются. Причём, не только у детей, но и у взрослых людей.
А ухудшается состояние мозга со временем, потому что с возрастом истощаются дендриты (отростки нервных клеток, сквозь которые идут импульсы от одних нейронов к другим). Оказывается, эти дендриты нужно постоянно стимулировать. Как мышцы в спортзале.
Дайте бой привычке
Итак, что мы можем сделать для нашего мозга, чтобы он всегда был в отличной форме? Скажите рутине: «до свидания». Ведь это именно она приводит к тому, что наш мозг «ржавеет». Дело в том, что мозг имеет одну нехорошую привычку — действовать по заданному один раз алгоритму. Повторять пройденное раз за разом. Чтобы не тратить драгоценную энергию на решение новых задач. Но именно это свойство и приводит к деградации мозга.
Упражнения нейробики заставляют мозг встрепенуться и начать работать по-новому. Ничего особенного в них нет. Просто вы будете учиться по-новому выполнять привычные действия.
Как она работает
Весь механизм нейробики построен на использовании сразу нескольких из наших пяти чувств. При этом, их комбинации используются необычным образом. Креатив категорически приветствуется.
В случаях, когда наши ощущения комбинируются в необычных сочетаниях, мозг начинает вырабатывать нейротропин, который помогает «отращивать» новые нервные клетки и увеличивает количество дендритов. Особенно в нейробике важны ассоциации. Именно благодаря им мы видим окружающий мир по-новому, и воспринимаем его полноценно.
Когда и как заниматься
В любое свободное время. Когда вспомните. Лучше чаще. По дороге на работу. Во время обеденного перерыва. Дома. Когда убираетесь, готовите или едите...
Фактически нейробика — это игра. Недаром дети, которые постоянно играют, легко «отращивают» нервные клетки. Выполняя упражнения нейробики, вы сами почувствуете, как легче и креативнее стал работать ваш мозг.
Как делать нейробику
Итак, что нужно делать? Обычные действия. Только совершать их «неправильно». Например, если вы правша, чистить зубы и есть левой рукой. И наоборот, если вы левша. Таким образом вы заставите включиться в процесс то полушарие, которое раньше в нём не участвовало.
Можно заставить работать одновременно два чувства, которые вы раньше не пытались комбинировать. Например, слушать музыку и одновременно пересчитать на ощупь все зубчики на расческе. Ещё один принцип нейробики — отключать чувство, которое вы привыкли задействовать в какой-то ситуации. Попробуйте одеваться с закрытыми глазами или включить воду на ощупь.
Делайте что-то, что способно удивить вас самих. Поставьте вверх ногами фото на рабочем столе. Ходите на работу новым маршрутом. Поменяйте причёску. Купите себе одежду в непривычном для вас стиле. Ищите новое. Возможно, во время этих поисков вы найдёте новых себя...
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