Что делать, если продуло шею? И почему это происходит?

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Боль в шее может не вызывать особого беспокойства. Но в определенных случаях она служит симптомом опасных состояний здоровья. Какие меры полезно принять, если просто "продуло шею"? Можно наложить компресс, возпользоваться безрецептурным обезболивающим или нанести мазь. Вот как это делается.Как лечиться, если продуло шеюХолод служит причиной воспаления мышцКаковы причины этого явления?1. Повышенная нагрузкаПод действием холода мускулы усиленно теряют тепло и возникает спазм. И обычная физическая нагрузка при похолодании предполагает больше мышечных усилий.Пример: человек резко повернул голову - в затвердевших мускулах шеи произошли крошечные разрывы - появляется боль. Когда таких микроскопических разрывов много, развивается воспаление и отёчность. Создается давление на нервные волокна около мускулов. В результате боль становится сильнее.2. ИнфекцияВирусы простуды / гриппа провоцируют мышечное воспаление. В добавок, инфекция вызывает увеличение лимфатических узлов на шее. Подобное состояние вызывают боль при поворотах / наклонах головы.Когда потребуется квалифицированная помощьБоль в шее обычно неопасна и уходит сама по себе через время. Но дискомфорт может быть причиной серьезных состояний. На какие признаки следует обратить внимание и записаться на прием к терапевту:Боль в области шее появилась после падения / автомобильной аварии. Возможно поврежден позвоночник.Невозможно наклонить / откинуть голову назад. Это симптоматика менингита.Боль не уходит, даже когда голова находится в состоянии покоя.Резкая слабость в нижних конечностях.Чувство покалывания в пальцах.Боль беспокоит вот уже несколько недель, человек теряет вес без причины.Увеличенные лимфатические узлы.Как быть, если продуло шеюВопреки распространенному мнению, можно не ограничивать активность: движение поможет мускулам восстановиться.Если боли доставляют дискомфорт, можно принять следующие меры.1. Тёплый / холодный компрессТепло расслабляет мускулы, которые пребывают в напряжении, а холод снимает воспаление и отёчность. Конкретных рекомендаций, какой именно компресс окажется более эффективным для вас, нет. Вы сами сможете определить, что приносит вам облегчение.Если вы решили воспользоваться грелкой, наполненной горячей водой / пакетом со льдом, полезно соблюдать такие меры:Не прикладывать компресс к открытой коже. Понадобится прослойка из натуральной ткани.Не прикладывать пакет со льдом дольше 20 мин.Убрать компресс, если возник дискомфорт / кожный покров изменил свой оттенок.2. Обезболивающее средство без рецептаПоможет препарат на основе парацетамола / ибупрофена.Лучше посоветоваться с доктором, если боли в области шеи появились на фоне ОРВИ и вы уже проходите лечение препаратами. Определенные медикаменты могут уже иметь в составе обезболивающие, и важно избежать превышения дозы.3. Мази от боли в мускулахЭти мази имеют в составе ментол, салицилаты, капсаицин. Перед нанесением мази на кожный покров шеи имеет смысл протестировать её на коже руки: это покажет наличие или отсутствие аллергии.Не следует накладывать мазь под любой из компрессов.Сразу же удалите мазь с поверхности кожи, если возникли такие симптомы как жжение, зуд, покраснение.