Что делать, если продуло шею? И почему это происходит?
Как лечиться, если продуло шею
Холод служит причиной воспаления мышц
Каковы причины этого явления?
1. Повышенная нагрузка
Под действием холода мускулы усиленно теряют тепло и возникает спазм. И обычная физическая нагрузка при похолодании предполагает больше мышечных усилий.
Пример: человек резко повернул голову - в затвердевших мускулах шеи произошли крошечные разрывы - появляется боль. Когда таких микроскопических разрывов много, развивается воспаление и отёчность. Создается давление на нервные волокна около мускулов. В результате боль становится сильнее.
2. Инфекция
Вирусы простуды / гриппа провоцируют мышечное воспаление. В добавок, инфекция вызывает увеличение лимфатических узлов на шее. Подобное состояние вызывают боль при поворотах / наклонах головы.
Когда потребуется квалифицированная помощь
Боль в шее обычно неопасна и уходит сама по себе через время. Но дискомфорт может быть причиной серьезных состояний. На какие признаки следует обратить внимание и записаться на прием к терапевту:
Боль в области шее появилась после падения / автомобильной аварии. Возможно поврежден позвоночник.
Невозможно наклонить / откинуть голову назад. Это симптоматика менингита.
Боль не уходит, даже когда голова находится в состоянии покоя.
Резкая слабость в нижних конечностях.
Чувство покалывания в пальцах.
Боль беспокоит вот уже несколько недель, человек теряет вес без причины.
Увеличенные лимфатические узлы.
Как быть, если продуло шею
Вопреки распространенному мнению, можно не ограничивать активность: движение поможет мускулам восстановиться.
Если боли доставляют дискомфорт, можно принять следующие меры.
1. Тёплый / холодный компресс
Тепло расслабляет мускулы, которые пребывают в напряжении, а холод снимает воспаление и отёчность. Конкретных рекомендаций, какой именно компресс окажется более эффективным для вас, нет. Вы сами сможете определить, что приносит вам облегчение.
Если вы решили воспользоваться грелкой, наполненной горячей водой / пакетом со льдом, полезно соблюдать такие меры:
Не прикладывать компресс к открытой коже. Понадобится прослойка из натуральной ткани.
Не прикладывать пакет со льдом дольше 20 мин.
Убрать компресс, если возник дискомфорт / кожный покров изменил свой оттенок.
2. Обезболивающее средство без рецепта
Поможет препарат на основе парацетамола / ибупрофена.
Лучше посоветоваться с доктором, если боли в области шеи появились на фоне ОРВИ и вы уже проходите лечение препаратами. Определенные медикаменты могут уже иметь в составе обезболивающие, и важно избежать превышения дозы.
3. Мази от боли в мускулах
Эти мази имеют в составе ментол, салицилаты, капсаицин. Перед нанесением мази на кожный покров шеи имеет смысл протестировать её на коже руки: это покажет наличие или отсутствие аллергии.
Не следует накладывать мазь под любой из компрессов.
Сразу же удалите мазь с поверхности кожи, если возникли такие симптомы как жжение, зуд, покраснение.
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