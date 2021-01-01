Продукты, которые провоцируют появление камней в почках

На образование камней в почках влияет целый ряд факторов, в том числе и то, какие продукты чаще всего появляются на нашем столе. От сладких и мучных продуктов лучше отказаться, пишет steptohealth. Диета с высоким содержанием натрия хлора (обычной соли) может вызвать образование камней в почках, поскольку увеличивает количество кальция в моче. Ограничение соли в рационе будет полезно для артериального давления и сердца. Употребление слишком большого количества животного белка, таких как красное мясо, птица, яйца и морепродукты, повышает уровень мочевой кислоты и может привести к образованию камней в почках.Алкоголь и газированные напитки содержат фосфорную кислоту, что вызывает изменения в мочевыводящих путях, способствуя появлению хронических почечных заболеваний и образованию камней. Специалисты рекомендуют газированные напитки заменить клюквенный морс и натуральный апельсиновый сок. Соевые бобы, а также генномодифицированные соевые продукты опасны для организма и могут сказаться на здоровье почек. Связано это с высоким уровнем оксалатов, вызывающих образование песка, а затем и камней в почках и мочевом пузыре. Напомним, ученые неоднократно подчеркивали, что в умеренных количествах кофе положительно действует на организм, в частности придает энергии и бодрости, а также снижает риск развития различных болезней. Но недавнее исследование, проведенное американскими специалистами, показало, что напиток негативно сказывается на работе почек. Эксперты выявили метаболиты в сыворотке крови, связанные с потреблением кофе, и изучали связь между этими метаболитами и возникновением хронических болезней почек. Были проанализированы данные двух исследований. В одном из них средний возраст добровольцев составил 54 года. 55% участников эксперимента употребляли бодрящий напиток каждый день, а 32% — больше двух чашек в день. Во втором исследовании взяли участие люди, средний возраст которых составил 48 лет, 57% добровольцев пили кофе ежедневно, а 38% — больше двух чашек в сутки.