В каких продуктах искать витамин С: их важно включить в зимний рацион

Витамин С содержится не только в цитрусовых.Чтобы оставаться здоровым, по современной медицинской информации, взрослый мужчина должен получать не менее 90 мг витамина С ежедневно. Женщина — не менее 75 мг. Если вы беременны, кормите грудью или курите, дневная норма увеличивается на 35–45 мг.Человеческое тело не умеет синтезировать и запасать аскорбиновую кислоту. Поэтому нам важно получать её извне. Например, с пищей. Медики вообще считают такой путь получения витаминов наиболее здоровым и эффективным. В апельсине, едва ли не самом известном источнике аскорбиновой кислоты, содержится 53 мг вещества на каждые 100 г мякоти. Но это далеко не рекорд.Вот 7 продуктов, в которых витамина С в несколько раз больше, чем в этих цитрусовых. Кстати, это не опасно: излишки аскорбиновой кислоты организм не усваивает, а выводит с мочой.ШиповникПримерно в 6 свежих плодах среднего размера содержится 119 мг витамина С (или 426 мг в пересчёте на 100 г). Это как минимум на 30% больше необходимой дневной нормы.Шиповник в 8 раз богаче аскорбиновой кислотой, чем апельсин.Правда, чтобы получить такое количество полезного вещества, шиповник стоит есть сырым. Витамин С разрушается при нагревании, поэтому, если вы заливаете ягоды кипятком, они рискуют потерять до 30% содержащейся в них аскорбиновой кислоты.Перец чилиЕсли любите острые и полезные продукты, выбирайте зелёный перец чили. Один средних размеров стручок весом около 45 г содержит 109 мг витамина С (или 242 мг в пересчёте на 100 г). Для сравнения, в красном чили тех же размеров — 65 мг.Если высокое содержание витамина С для вас слабый аргумент, чтобы добавлять экстремально жгучую специю в салаты и супы, вот ещё несколько. Считается, что вещество капсаицин, которое придаёт чили характерный острый вкус, помогает уменьшать боль разного происхождения и борется с воспалениями. А ещё употребление перца может улучшить метаболизм и ускорить сжигание жиров — в небольшом исследовании такой эффект был замечен у тех, кто добавлял в пищу 10 г (примерно 1 столовую ложку) порошка красного чили.Сладкий жёлтый перецДостаточно съесть 100 г сладкого жёлтого перца (столько весит некрупный плод) — и вы получите около 180 мг витамина С. То есть как минимум в два раза больше дневной нормы.В более ярком красном перце аскорбиновой кислоты чуть меньше — 128 мг на 100 г продукта. Впрочем, этого тоже хватит, чтобы полностью обеспечить организм аскорбиновой кислотой.Чёрная смородинаПримерно стакан (100 г) смородины даст вам 181 мг витамина С. А заодно приличное количество антоцианов — растительных пигментов, имеющих ярко выраженные антиоксидантные свойства.Чабрец (тимьян)В пересчёте на граммы чабрец содержит в 3 раза больше витамина С, чем апельсины: до 160 мг в 100 г специи.Конечно, вряд ли вы будете есть тимьян в таком количестве. Но даже если просто присыпать 1–2 столовыми ложками рубленой зелени салат, вы получите до 7 мг аскорбиновой кислоты.ПетрушкаВ 100 г этой пряной травы — более 130 мг витамина С. Щедро посыпьте петрушкой салат или суп — и получите как минимум 10% необходимой ежедневно дозы аскорбиновой кислоты.Кроме того, петрушка, как и другая листовая зелень, является отличным источником негемового железа. Эта форма минерала присутствует в растительной пище и усваивается хуже, чем «животное» — гемовое. Но в присутствии витамина С организм впитывает «растительное» железо значительно лучше. Так что употребление петрушки можно считать в том числе средством профилактики железодефицитной анемии.ГуаваЭкзотический фрукт с розовой мякотью содержит в 4–5 раз больше витамина С, чем апельсины и любые другие цитрусовые, — около 228 мг на 100 г.