«Диетические» продукты, которые способствуют набору веса

Откажитесь от этих продуктов, которые считают «правильными».Существуют диетические продукты, которые не имеют никакого отношения к здоровому питанию. Именно они часто тормозят похудение и даже приводят к набору веса.Многие из нас покупают продукты под впечатлением от рекламы или исходя из названия, но мало кто обращает внимание на состав.Диетолог Кристина Шереметьева перечислила в Instagram несколько самых распространенных псевдо ПП-продуктов, которых лучше избегать.Йогурт нежирныйНизкое содержание жира не гарантирует низкое содержание сахара в составе и низкую калорийность. Хотите йогурт с наполнителем? Возьмите натуральный йогурт и добавьте туда немного фруктов.Ржаные хлебцыВы удивитесь, но в большинстве таких хлебцев используется мука высшего сорта, то есть обработанная. А это быстрые углеводы. И в состав входит много сахара. Это продукт, на который точно не стоит налегать. А хороших составов очень мало.Продукты без глютенаДиетическими они считаются для тех, у кого реальная непереносимость глютена. Для всех остальных – это обычные продукты, только более дорогие. И похудеть, сидя просто на безглютеновых продуктах, не получится.Мюсли/хлопья с добавлением сахараЕсли в составе ваших мюслей есть сахар, патока, различные сиропы, глюкозно-фруктозный в частности, это уже не диетическое питание. Это калорийный десерт!Протеиновые батончикиИх часто используют вместо основной еды, считая полезными. На самом деле калорийность большинства «полезных» батончиков примерно равна калорийности «вредной» шоколадки. Например, в среднем Сникерсе 250 ккал, а в протеиновом – 200 ккал.