Назван особенно вредный продукт для людей с повышенным уровнем холестерина

Зарубежный ученый, профессор диетологии Цзинань Банна: людям с повышенным холестерином следует крайне аккуратно употреблять в пищу красное мясо.В интервью исследователя красное мясо было названо одним из наиболее нежелательных продуктов в рационе людей, чей уровень холестерина уже является повышенным.«Данный продукт содержит как насыщенные жиры, так и холестерин, которые при чрезмерном потреблении вместе могут вызвать повышение уровня холестерина в крови человека. Это также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», - говорит доктор Банна.Ученый отметила, что поедание продуктов, содержащих высокую концентрацию насыщенных жиров, побуждает организм интенсивнее производить ЛПНП- холестерин, так называемый «плохой». Именно этот тип холестерина обладает свойством налипать на внутренние стенки кровеносных артерий и, накапливаясь, закупоривать их.Главный источник насыщенных жиров – это мясные продукты, подчеркнула эксперт.