Назван особенно вредный продукт для людей с повышенным уровнем холестерина
В интервью исследователя красное мясо было названо одним из наиболее нежелательных продуктов в рационе людей, чей уровень холестерина уже является повышенным.
«Данный продукт содержит как насыщенные жиры, так и холестерин, которые при чрезмерном потреблении вместе могут вызвать повышение уровня холестерина в крови человека. Это также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», - говорит доктор Банна.
Ученый отметила, что поедание продуктов, содержащих высокую концентрацию насыщенных жиров, побуждает организм интенсивнее производить ЛПНП- холестерин, так называемый «плохой». Именно этот тип холестерина обладает свойством налипать на внутренние стенки кровеносных артерий и, накапливаясь, закупоривать их.
Главный источник насыщенных жиров – это мясные продукты, подчеркнула эксперт.
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