Названы продукты, которые нельзя есть чаще чем раз в месяц

Диетологи советуют ограничить их потребление.При правильном питании и сбалансированном рационе все равно иногда хочется съесть что-то, что явно относится к списку «вредной пищи».Некоторые виды такой еды можно есть не чаще одно раза в месяц – так вы снизите их вредное воздействие к минимуму.Мусорная едаВ эту группу входят все самые вредные продукты, которые обогащены жирами и большим количеством быстрых углеводов. Также в них полно соли, сахара и специй. Это: чипсы, сухарики, газированная вода, картофель фри и уличная еда.Такая пища очень вредна для организма и стоит свести ее употребление до минимума.Если очень хочется – позвольте себе такой обед не чаще одного раза в месяц. Это не значит, что весь день нужно питаться только такими продуктами – максимум один прием пищи.Организм часто просто требует такой еды и полный отказ может вызвать раздражение. Чтобы утолить внутреннего «демона» – позвольте себе и успокойтесь.СладостиВ последнее время мода на отказ от сладкого и сахара набирает обороты. Но иногда очень хочется себя побаловать кусочком торта или выпечкой.Если вы сладкоежка, то резко исключить сладкое из рациона у вас не выйдет и это чревато срывами. Сначала поставьте себе установку на один день в неделю, постепенно увеличивайте промежутки, пока не выйдете на один раз в месяц.Побаловать себя кусочком тортика или пирожным без особого ущерба для фигуры и здоровья можно в среднем 1-2 раза в неделю. Выбирайте только продукты хорошего качества с натуральными ингредиентами.Высококалорийные продуктыЕсть продукты, которые, на первый взгляд, полезны и аппетитны. Но они отличаются высокой калорийностью. К таким продуктам можно отнести орехи, сухофрукты и авокадо.Ограничьте их количество в рационе и сведите употребление к 1-2 разам в месяц. Сюда же можно отнести полуфабрикаты и рафинированные продукты. Они не сильно насыщают, но тоже высококалорийные.Неприятные продуктыБывает так, что приходится употреблять какие-то блюда за компанию с друзьями или вы съедаете то, что приготовили родные, чтобы их не обидеть. В этот список попадают и экзотические фрукты.Еда должна вам нравиться и, если вам не хочется ее даже пробовать – это имеет значение. Но в знак вежливости или благодарности, вы все равно пробуете то, что вам не нравится.Ученые отмечают, что организм имеет способность «запоминать» продукты, которые вызвали аллергию или вред организму.Если вам снова предлагают что-то подобное – не рискуйте и вежливо откажитесь.Продукты низкого качестваТакие продукты также порой попадают в наши корзинки в супермаркетах. И не всегда эти продукты стоят дешево. А бывает так, что нужно сэкономить и выбрать в магазине то, что дешевле.Постарайтесь такие продукты употреблять не чаще одного раза в месяц, если обойтись без них не получается.