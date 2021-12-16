Медицинские маски однозначно лучше социальной дистанции

Ношение медицинских масок намного более эффективно, чем соблюдение социальной дистанции при любом сценарии. Риск заразиться коронавирусом приблизительно в 225 раз ниже для людей, которые носят маски.Немецкие и американские эксперты в ходе исследования доказали, что ношение медицинских масок вне зависимости от плотности их прилегания к лицу гораздо более эффективно, чем социальная дистанция в деле предотвращения заражения коронавирусом. Отказ от этих масок уменьшает риск попадания болезни в организм приблизительно в 225 (!) раз, по сравнению с простым соблюдением правила социальной дистанции в три метра.Ношение масок стало обязательным практически в каждой стране мира в период пандемии в прошлом году, но научное сообщество ещё не пришло к консенсусу по поводу их эффективности из-за неполных данных. Последнее исследование, которое проводилось учёными из Института Макса Планка в Германии вместе с коллегами из США, пришло к выводу о том, что ношение масок обеспечивает невероятно высокий уровень защиты.Так, если человек находится рядом с инфицированным лицом на протяжении 5 минут, то его вероятность заразиться коронавирусом составляет 90%, даже если он соблюдает дистанцию в три метра. А если кто-то носит медицинскую маску, даже не очень плотно прилегающую к лицу, то для заражения потребуется не 5, а целых 30 минут. Этого времени может быть вполне достаточно для того, чтобы вы разошлись в стороны с человеком, который является носителем вируса.