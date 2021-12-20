Как распознать признаки аппендицита
Аппендицит относят к болезням пищеварительных органов, единственный путь его лечения – хирургическое вмешательство. Аппендикс (орган, который воспаляется) является придатком слепой кишки. Длина его 2-20 см, диаметр - 1 см. В ходе эволюции аппендикс совершенно утратил свое значение в организме, но у него имеются второстепенные функции.
Симптомы аппендицита: что можно и чего не следует делать при приступе
Когда произойдет воспаление аппендикса спрогнозировать невозможно, оно может случиться и у ребенка, и у человека преклонных лет. Обычно аппендицит дает о себе знать до 20 лет.
В аппендиксе скапливается гной, который становится причиной боли с правой стороны живота. Потребуется безотлагательная госпитализация, так как в таком состоянии орган значительно увеличивается в объеме и может лопнуть. А это чревато развитием крайне опасного перитонита.
Симптоматика аппендицита
Болевые ощущения в животе — симптом воспаления, но не обязательно признак аппендицита.
Аппендикс отвечает за производство кишечного сока. Но без него вполне можно существовать.
Сильная боль с правой стороны желудочно-кишечного тракта - один из симптомов аппендицита. Сама боль может перемещаться в разные области живота.
Ключевые признаки аппендицита:
усиление боли в области животе при надавливании / кашле;
постоянное напряжение мускулатуры живота;
поза лежа на боку, ноги поджаты позволяет снизить боль;
тошнота и рвота - при остром аппендиците;
повышение температуры тела.
Подтвердить диагноз может доктор после диагностики.
Как вести себя при аппендиците
Важно срочно обратиться к врачу.
Не рекомендуется передвигаться самостоятельно, принимать болеутоляющие лекарства.
Нельзя принимать пищу и пить. Если мучит сильная жажда, допустимо сделать 1-2 маленьких глотка воды.
Не стоит греть место, где локализована боль (высокие температуры могут вызвать развитие воспаления и стать причиной разрыва аппендикса).
Рекомендуется принять положение лежа горизонтально и ждать квалифицированной помощи.
Не нужно надеяться, что аппендицит «пройдет» сам собой. Если он дал о себе знать, его непременно следует удалить при помощи операции, пока ситуация не ухудшилась, и он не угрожает жизни. Даже снижение интенсивности болей не считается утешительным сигналом. Даже наоборот, это говорит о том, что требуется немедленная госпитализация.
От аппендицита не застрахован ни один человек. Поэтому будьте внимательны к своим ощущениям, не игнорируйте боли любого характера.
Что может стать профилактикой аппендицита?
Рекомендуется ввести в свой пищевой протокол большое количество свежих овощей и фруктов. В них присутствует клетчатка (растительные волокна), которая положительно влияет на функции кишечника.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий