Девять причин добавить имбирь в свой рацион

Имбирь — это вкусно и полезно.Если вы заботитесь о своем здоровье и красоте, вам точно не обойтись без имбиря – этот суперфуд полезен буквально для всех систем нашего организма.Имбирь – отличная покупка, потому что имбирь……Уменьшает воспалениеИмбирь – природное оружие против воспалений, вирусов и даже бактерий. Имбирный отвар помогает при ангине, компрессы из слабого (очень слабого, иначе может быть раздражение) помогают от воспалений на лице, чем бы они ни были вызваны, наконец, имбирный чай – признанное средство от гриппа и простуды. Главное – пусть он не будет слишком крепким.…Помогает сжигать жирВо всех советах по ускорению обмена веществ вы обязательно встретите рекомендацию есть больше имбиря – и это неудивительно. Чашка имбирного отвара в день помогает вам чувствовать себя более сытым – а значит, воздерживаться от лишних перекусов и в итоге меньше съедать. А пряный вкус имбиря заставляет организм активнее сжигать калории – и делает обмен веществ немного быстрее.…Ускоряет рост волосМаска из кокосового масла и имбирного сока – действенное средство, которое стимулирует «спящие» волосяные луковицы, помогая тем самым бороться с выпадением волос и стимулируя рост новых. Делайте эту маску один раз в неделю – и очень скоро заметите разницу.…Борется со старением кожиАнтиоксиданты, которые содержатся в имбире, не только уменьшают повреждения клеток кожи и воспалительные процессы, но и повышают выработку коллагена, который необходим для ее гладкости и упругости. Кроме того, имбирь помогает бороться с пигментными пятнами – для этого достаточно натирать пятнышки кусочком свежего имбиря два-три раза в день. Результат будет заметен уже через полтора месяца.…Помогает избавиться от прыщейАнтисептические и антиоксидантные ингредиенты имбиря – отличное оружие против бактерий, вызывающих прыщи. Кроме того, имбирь помогает обновлению кожи и улучшает ее кровообращение. Просто добавьте немного свежего сока имбиря в вашу любимую маску для лица (только не увлекайтесь!).…Устраняет перхотьЕще одно полезное свойство имбиря: входящие в его состав противовоспалительные и антисептические вещества помогают бороться с перхотью, а также облегчают такие ее симптомы, как зуд и сухость кожи. Для лечения смешайте в пропорции 1:1 масло жожоба и тертый имбирь и втирайте получившуюся смесь в кожу головы.…Уменьшает целлюлитИмбирь повышает циркуляцию крови, усиливает кровообращение и регенерацию крови – и тем самым помогает бороться с целлюлитом. Смешайте стакан сахара с лимонным соком (пол-лимона), оливковым маслом (полстакана) и тертым имбирем (4 столовые ложки) – и используйте этот антицеллюлитный скраб каждый раз, когда принимаете душ.…Ускоряет заживление ран и ссадинАнтисептические и противовоспалительные свойства имбиря просто незаменимы для обработки ран и ссадин: во-первых, он обеззараживает ранки, а, во-вторых, ускоряет заживление, усиливая регенерацию клеток. Просто прогладьте ранку кусочком свежего имбиря – и она затянется быстрее.…Помогает в профилактике деменцииИмбирь способен снизить воспалительные процессы во многих важных частях нашего организма – в том числе и в мозге. Исследования подтвердили, что регулярное употребление имбиря помогает защитить мозг от развития возрастных когнитивных нарушений, а также помогает бороться с ослаблением памяти и познавательных функций. Еще один повод внести имбирь в свой ежедневный рацион!