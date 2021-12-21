Что такое зона комфорта и почему нас оттуда выгоняют

«Выходите из зоны комфорта» — советуют коучи, которые прокачивают нашу эффективность, успешность и способности к самореализации. Что такое — зона комфорта, почему её так кошмарят и зачем нас оттуда выгоняют?Часто людям советуют выйти из зоны комфорта, которую называют «болотом», «бегом по кругу», «жизнью по шаблону» и прочими нелестными характеристиками. Считается, что пока мы в ней находимся, мы не можем двигаться по направлению к реализации своих планов и мечт.Что такое зона комфортаТолстеем от хорошей жизниУж сколько копий поломано об эту зону комфорта, но тема до сих пор не закрыта. И сериал по поиску выхода из неё продолжается. Уже стало общим местом считать, что психологический комфорт — это штука не полезная для человека. Что-то на уровне трансжиров, генетически модифицированных ингредиентов или консервантов для обрастающей жирком души.Недаром есть расхожая фраза, что люди толстеют «от хорошей жизни». Мол, человек стремительно набирает вес, когда у него в жизни всё налажено. Всё идёт по кругу, как слепая лошадь: работа, дом, семья, отпуск раз в год.«Пора выходить из этого порочного круга» — слышим мы советы, а также находим в сети целые списки инструкций, как это сделать. Что делать с собой, если наша психика отчаянно сопротивляется всем этим переменам и прочим попыткам не покидать зону комфорта.Комфорт это или дискомфортВопрос в том, что очень часто, под ником «зона комфорта» маскируется зона дискомфорта. Допустим, вы много лет уже ходите на работу, имеете стабильную зарплату, и вас очень ценят в коллективе. Однако, никакой радости эта работа лично вам не приносит. Всё, как в анекдоте про мужчину, который вернул в магазин воздушные шарики потому... что они его не радуют.Скажите, это можно назвать зоной комфорта? Вряд ли. Или, допустим, токсичный брак, где супруги постоянно выясняют отношения и не доверяют друг другу, но живут вместе, потому что привыкли. И развод — это такой геморрой...Из такой зоны, действительно, желательно выйти. Но только понимая, что это как раз — не зона комфорта, а зона дискомфорта. И выходить из неё нужно, лишь ощущая, что для подобного рывка в организме есть резервы. Проблема в том, что человеку сложно думать о высоких мотивах, пока у него не закрыты базовые потребности: нет взаимной любви, семьи. Или хорошей работы. Или своего жилья. Часто бывает, что внешне у человека всё в порядке, но он испытывает дискомфорт именно потому, что не ощущает в себе сил, чтобы что-то изменить в своей жизни. Возможно это — апатия. Или — хроническая усталость. А может быть кое-что и посерьезнее. Вопрос, а нужно ли в таком случае что-то менять?Когда из зоны комфорта не нужно выходитьИногда человек даже не понимает, что находится в состоянии депрессии. Или страдает от неврозов. Или мучается от комплексов. В таком случае, выход из зоны комфорта может привести к катастрофическим последствиям.Войти в зону комфортаСтремиться к комфорту — естественное состояние для любого организма. Собственно, это — одно из условий для его выживания, заложенное в нас эволюцией.Об этом хорошо написала психолог и блогер Анастасия Рубцова: «Что такое "зона комфорта"? Это такое место, где тепло, уютно, свободно, вкусно, радостно и безопасно. Где тебя любят и уважают. Где о тебе заботятся (и ты тоже заботишься, не без того, но не в одностороннем порядке). У многих из нас такой зоны просто нет. Ну вот нет зоны, где о нас заботятся. В лучшем случае есть зона, чтобы отлежаться или проораться. Это лучше, чем ничего, но не совсем то. Это как алкоголь от мороза — в принципе, помогает, но недолго, и хуже, чем пуховик».Поэтому она советует сделать всё ровно наоборот. Хотя бы немного побыть в зоне комфорта. Отсидеться там, отдохнуть душой и телом. И выходить, только тогда, когда появляются силы. И желание сделать несколько дел зараз.Бежать, чтобы остаться на местеПсихологи говорят, что как раз — стремление к комфорту и является двигателем, который заставляет человека изменять свою жизнь. Всё дело в том, что комфорт и благополучие— не самое устойчивое состояние.И зоны внутреннего комфорта можно достичь, только постоянно прилагая усилия. Всё, как в «Алисе в стране чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»