Горчица подходит для снижения повышенного холестерина и сахара

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Согласно исследованию, регулярное употребление цельнозерновой горчицы способствует нормализации уровней холестерина и сахара в крови.Научные специалисты Кардиффского столичного университета пришли к заключению, что цельнозерновая горчица, употребляемая ежедневно в определенной дозе, подходит для снижения повышенного холестерина и сахара в крови. Речь идет о порции приправы в 10 граммов – это чайная ложка с горкой.Участниками исследования, показавшего это, стали 42 добровольца возрастом от 40 до 70 лет, имевших избыточный вес или ожирение. В течение 12 недель испытуемые съедали по чайной ложке цельнозерновой горчицы с горкой. Уровни глюкозы и холестерина в крови участников измерялись перед началом эксперимента и после него.Результат испытаний оказался следующим: 86 процентов добровольцев продемонстрировали снижение уровня глюкозы и / или холестерина в крови за 12-недельный период. Конкретно показатели холестерина за этот срок уменьшились у 64 процентов участников.Представители Национальной службы здравоохранения (NHS) заявили, что итоги эксперимента являются свидетельством того, что здоровое и сбалансированное питание является важной частью поддержания хорошего здоровья. Они рекомендуют употреблять в пищу разнообразные продукты «в правильных пропорциях».