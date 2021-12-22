Консультант по питанию Елена Хардина назвала самые вредные новогодние закуски

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Новогодний стол, согласно давней русской традиции, должен ломиться от обилия вкусных и нездоровых блюд — о принципах здорового питания в период празднования Нового года вспоминать не принято. Но правильно ли это? Корреспонденты информационно-обозревательного журнала "Слово и Дело" обсудили вопрос с консультантом по питанию Еленой Хардиной."Многие люди целый год ждут новогоднего застолья, поэтому неплохо бы сделать так, чтобы оно было легким и приятным. Здоровье и позитивный настрой во многом зависят от правильной работы желудочно-кишечного тракта, которую можно обеспечить, избавив новогодний стол от самых вредных блюд", — отметила Хардина.Эксперт назвала самые вредные блюда на новогоднем столе: это тарталетки, жюльен, рагу, всевозможные соленья и колбасные нарезки. Увлекаться подобной едой не следует, так как можно испортить себе впечатление от встречи НГ проблемами с ЖКТ."Тарталетки — это жирное насыщенное углеводами тесто в сочетании с такими сложными белками, как яйца и рыба. Это не очень хорошее сочетание для ЖКТ. Жюльен нужно употреблять с осторожностью, так как грибы — это "сложная" еда для системы пищеварения. Соленья — коварная еда, способная вызывать отеки и провоцировать повышение АД. Колбасная нарезка — очень вредная закуска, которая только усиливает аппетит и провоцирует переедание", — пояснила эксперт.