Может ли прием статинов спровоцировать деменцию

Миллионы людей принимают лекарства из категории статинов для прочистки артерий от атеросклеротических бляшек. Однако у пациентов с болезнью Альцгеймера часто отмечается низкий уровень холестерина, так не связаны ли эти два фактора между собой?Как полагает доктор Мартин Скарр, здесь происходит попытка соединить между собой показатели, которые прямой связи не имеют. Действительно, существует некоторое количество глубоко пожилых людей, которые сохраняют отличное здоровье и имеют повышенный уровень холестерина. Но это всё равно, как обнаружить 95-летнего курильщика. Конечно, такие бывают, но это невероятная редкость. Подавляющее большинство людей с повышенным холестерином имеют огромный риск сердечно-сосудистых заболеваний и часто с ними сталкиваются. Наиболее безопасным и эффективным способом борьбы с этим явлением считается приём статинов.Многочисленные исследования показали, что эти лекарства прочищают наши сосуды и артерии от бляшек, которые могут спровоцировать их закупорку. Кроме того, статины уменьшают и уровень воспалений, а это еще один фактор сердечно-сосудистых заболеваний. Да, нашему организму нужен холестерин для создания гормонов вроде тестостерона. Но необходимо следить за его показателями, и если они выбиваются из нормы, то принимать соответствующие меры.А вот мозгу холестерин для здорового функционирования вообще не требуется. И не существует никаких доказательств того, что сниженный уровень холестерина как естественный, так и из-за лекарств, вносит какой-либо вклад в развитие старческого слабоумия. Его факторами риска являются гипертония, ожирение, потеря слуха, депрессии, диабет второго типа, малоактивный образ жизни, курение, социальная изоляция и низкий образовательный уровень.