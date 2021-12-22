Эндокринолог рассказал, как не навредить здоровью во время поста

Соблюдение поста несет большую пользу для состояния организма и здоровья в целом.Те, кто соблюдает посты, нередко стремятся очиститься не только духовно, но и физически. Вот несколько правил от эксперта, которые помогут пройти это время без вреда для организма. Внимательно стоит прочитать, например, тем, кто недавно переболел коронавирусной инфекцией или ожидает ребёнка.Почему поститься – в целом полезно для здоровьяВ пост предписывается соблюдение строгих диетических ограничений: необходимо воздержаться от мяса и мясной продукции, яиц и продуктов их содержащих, молочной продукции, продукции с насыщенным вкусом (с добавлением соли, копченостей и пряностей), рыбы и масла (разрешены лишь в определенные дни) и др. Акцент в питании необходимо сделать на фрукты, овощи, крупы, хлебные изделия (не содержащие яиц), масла и рыбу (лишь в определенные дни).Применение подобных диетологических подходов позволяет снизить массу тела, улучшить показатели обмена веществ, снизить уровень сахара и холестерина, поможет справиться с гипертонической болезнью. Однако пользу можно ожидать лишь для людей, у которых нет противопоказаний к соблюдению поста. Церковь разрешает не соблюдать пост людям с определенными заболеваниями. Людям с такими заболеваниями, соблюдение поста может привести к большому количеству потенциально вредных и опасных осложнений.Основные правила соблюдение поста – без вреда для здоровьяПроконсультируйтесь с лечащим врачомПациенты, постоянно наблюдающиеся с тем или иным заболеванием, должны перед подобным радикальным изменением питания проконсультироваться со своим лечащим врачом, например, если пациент страдает ревматическим заболеванием, то с ревматологом, а гипертоник – с кардиологом. Если вы чувствуете себя не очень хорошо, подозреваете у себя какое-либо заболевание, но давно не были у врача то необходимо обратиться к терапевту – специалисту широкого профиля с целью оценки потенциала здоровья и исключения заболевания.Терапевт сможет также подсказать, на сколько в вашей клинической ситуации соблюдение поста допустимо.Существует широкий перечень заболеваний, при которых соблюдение поста противопоказано. В частности, к ним относятся тяжелые сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, реабилитационный период после операции и тяжелых заболеваний, онкологические заболевания и другие.В случае развития некоторых острых заболеваний во время соблюдения поста, например, инфекционных заболеваний, гипотонии, астенического синдрома и других патологий рекомендовано постепенное окончание поста и расширение спектра потребляемой продукции.В частности, резкое уменьшение потребления определенных микроэлементов может снизить функциональные возможности иммунной системы.Пост и аллергияВ случае поливалентной аллергической реакции, в том числе, на определенные пищевые продукты соблюдение поста может привести к сужению перечня разрешенных вам продуктов и привести к выраженному дефициту калорий и потребления основных групп микро- и макроэлементов. Если ваш врач-аллерголог рекомендовал вам ограничить прием определенных продуктов, еще большие ограничения во время поста могут оказать негативное воздействие. Особенно это актуально в связи со скорым началом сезона цветения и возможным усугублением аллергических реакций. Данный пункт рекомендаций актуален и для других групп лиц, соблюдающих значительные ограничения в рационе в силу других причин, например, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.Пить достаточное количество водыРезкое ограничение калорийности потребляемой пищи приводит к активации метаболических путей, в которых расходуются собственные запасы жировой ткани. Липолиз (окисление жировой ткани) сопровождается выделением большого количества кетоновых тел, что может быть вредно для организма. Требуется большое количество воды для их выведения, поэтому основной задачей при соблюдении поста, является обильный питьевой режим – к рекомендованному потреблению в среднем 2,5 и 3,0 л жидкости в сутки для женщин и мужчин, соответственно, необходимо добавить 0,5-1,0 л дополнительно.Донорам – с осторожностьюОсобую осторожность при соблюдении поста необходимо соблюдать регулярным донорам крови и плазмы. Диетические ограничения являются дополнительной нагрузкой на организм данной категории граждан, поэтому соблюдение поста в полном объеме не рекомендовано.Пост и беременностьБеременность и период грудного вскармливания являются также противопоказанием к значительным ограничениям в питании. Строгое соблюдение поста может привести к множественным дефицитам микро- и макроэлементов как у женщины, так и у ее ребенка.Пост после ковидаТекущая ситуация с новой коронавирусной инфекции также накладывает отпечаток на рекомендации по соблюдению поста. Его соблюдение не рекомендовано пациентам, в настоящий момент восстанавливающимся после перенесенной инфекции, в случае высокого и очень высокого риска заражения (возможно ослабление иммунной защиты организма), а также людям, планирующим вакцинацию против коронавируса (возможно снижение эффективности вакцинации).Медленный выход после постаПо окончанию поста нельзя сразу резко увеличить и объем принимаемой пищи, и сразу ввести в рацион разные продукты. За время продолжительных диетических ограничений желудочно-кишечный тракт меняет свою работу, приспосабливается к новым условиям функционирования. Если резко увеличить объем пищи и начать принимать уже «непривычные продукты» возможно появление тяжести в животе, изжоги, отрыжки, избыточного газообразования. Рекомендуется постепенно увеличить порции до рационального объема и массы и вводить «новые» продукты постепенно.Оздоровление не только физическоеВажно помнить, что в религиозном смысле соблюдение поста несет задачей не только физическое оздоровление организма, но и духовное. Ограничения по питанию являются лишь одной из мер по физическому и духовному выздоровлению – необходимо не забывать и про другие, в том числе, необходимо нормализовать свою психологическую сферу и мысли, осуществлять общественно полезную работу, убрать все плохие и злые помыслы, соблюдать рекомендации по физическим нагрузкам и другое. Будьте здоровы!