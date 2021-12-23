Вирусолог Феликс Ершов назвал «омикрон» сигналом к завершению пандемии

Штамм "омикрон" коронавирусной инфекции может быть последней мутацией и сигналом к завершению пандемии COVID-19. Такое заявление в разговоре с изданием "Известия" сделал Феликс Ершов, вирусолог, академик Российской академии наук.

"Может быть так, что "омикрон" — это финальный штамм, своеобразный сигнал к завершению пандемии. Это чрезвычайно контагиозный вариант вируса, но лишенный смертельной опасности. Очень вероятно, что это естественный инструмент, который станет сигналом к окончанию пандемии. Полученные при помощи "омикрона" антитела помогут и препаратам для вакцинации, и иммунитету, который есть у переболевших. Возможно, сама природа создала "омикрон", чтобы завершить пандемию", — считает вирусолог.

Вирусолог Феликс Ершов согласился с существующей гипотезой, согласно которой "омикрон" может быть естественной вакциной против более серьезных штаммов коронавирусной инфекции. Как пояснил специалист, это обусловлено интерференцией вирусов: новый штамм подавляет предшественников, выталкивая их с помощью системы белков-интерферонов.

Напомним, "омикрон" был детектирован в ЮАР и Ботсване в середине ноября. Штамм вызывает обеспокоенность у специалистов, так как он распространяется быстрее остальных и может уклоняться от существующего иммунитета.
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