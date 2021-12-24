Как физические нагрузки влияют на употребление алкоголя

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Новое исследование, опубликованное накануне новогодних праздников, продемонстрировало взаимосвязь между физическими нагрузками и спиртными напитками. Оно будет небезынтересно многим людям, ведущим активный образ жизни.Существует взаимосвязь между фитнесом, приёмом пищи и спиртными напитками. Исследование показало, что регулярно тренирующиеся люди, находящиеся в хорошей аэробной форме, склонны выпивать больше алкоголя. В исследовании приняли участие 40 000 взрослых американцев. Оказалось, что физически активные здоровые мужчины и женщины более чем в два раза чаще злоупотребляют алкоголем, по сравнению с их ровесниками, которые не находятся в отличной форме.Итоги этого исследования дополняют объем доказательств на основе предыдущих научных работ о том, что физические нагрузки и алкоголь часто идут рука об руку, и это оказывает влияние на здоровье людей. Сами исследователи были удивлены тем, как много выпивают физически активные люди. При этом хорошо известно, что существует так называемая кластеризация хороших привычек. Если кто-то посещает спортзал, то он крайне редко курит и очень внимательно следит за своим питанием.В этой связи казалось, что любители спорта будут редко прикладываться к бутылке. Но выяснилось, что это не так. Исследование проводилось учеными Института Купера в Далласе. Установлено, что физически активные мужчины более чем в два раза чаще употребляют до 14 порций алкоголя в неделю, чем их ровесники, не очень жаловавшие спорт. А у физически активных женщин средняя доза спиртных напитков составляла от 4 до 7 порций вина, пива или других крепких алкогольных изделий – в два с лишним раза больше, чем у дам, которые со спортом не дружили.