Правда ли, что омикрон — это замена вакцинации? Мнение медика

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Штамм "омикрон" коронавирусной инфекции продолжает стремительно распространяться по планете, провоцируя рождение "теорий заговора", согласно которым новый вариант SARS-CoV-2 был выведен искусственно в качестве замены вакцинации. Можно ли верить таким слухам — информационно-обозревательному журналу "Слово и Дело" объяснил врач-эксперт Тимур Пестерев.Некоторые эксперты предположили, что "омикрон" может быть результатом лабораторной селекции — на это косвенно указывает слишком значительный объем мутаций, как для одного штамма. Тот факт, что люди часто переносят инфицирование "омикроном" в легкой форме, натолкнул некоторых специалистов на мысль, согласно которой новый штамм может быть природной или искусственной "живой вакциной".Ситуацию прокомментировал врач Тимур Пестерев, который заявил, что доказательств искусственного происхождения "омикрона" не существует. Пестерев уверен, что новый штамм является логичным продолжением эволюции коронавируса, и что он не сможет обеспечить такую же иммунизацию населения, как массовая вакцинация."Предположения о том, что вместо вакцинации лучше переболеть омикроном, ни на чем не основаны, это лишь громкие заявления. Да, омикрон действительно более заразный, но нельзя считать, что он менее опасный в плане возможных осложнений, чем дельта. Гораздо безопаснее вакцинироваться, чем болеть коронавирусом", — сказал Пестерев.