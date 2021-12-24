Уколы ботокса могут уменьшить тревогу

У пациентов, которым вводили ботокс одновременно в четыре места на теле, беспокойство было на 22-72% ниже по сравнению с контрольной группой.Ботокс часто применяют в косметологии, он может помочь, если у человека пока нет больших излишков кожи. В этом случае ботокс может заменить хирургическую подтяжку. Результат от инъекций будет заметен практически сразу, поэтому многие женщины нежно любят этот препарат. Но оказывается, у инъекций ботокса есть и другие интересные свойства.Американские ученые из Школы фармации и фармацевтических наук Скаггса при Калифорнийском университете в Сан-Диего и их немецкие коллеги, возможно, нашли новое применение ботокса. Это открытие произошло благодаря одной из баз данных Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В отчете FDA исследователи увидели, а потом изучили, реакции почти 40 000 человек на введение им ботулинического токсина.

Ботокс, или ботулинический токсин — лекарственный препарат, который блокирует нервно-мышечную передачу. Его обычно применяют для уменьшения морщин, мигрени, мышечных спазмов, чрезмерного потоотделения и недержания мочи. Ботокс получают из бактерий Clostridium botulinum, он состоит из нейротоксина типа А и некоторых других белков.

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Исследование показало, что люди, получавшие инъекции ботокса в четыре разных места на теле, а не только в лоб, значительно реже сообщали о тревоге. В отличие от пациентов, которые лечились другими методами.«В отчетах FDA регулярно сообщается о большом количестве разнообразных побочных эффектов. Основная цель экспертов, которые изучают эти отчеты — найти те вредные побочные эффекты, которые не были выявлены в ходе клинических испытаний» , — сказал Рубен Абагян, доктор философии, профессор фармации. — «Однако наша идея была другой. Почему бы нам не сделать наоборот и не найти положительные побочные эффекты?»Абагян и его команда изучили базу данных на предмет отсутствия или снижения частоты тревожных и связанных с тревогой расстройств как жалоб на здоровье. Затем команда применила математический алгоритм для поиска статистически значимых различий между пациентами, которым вводили ботокс и больными, которые получали другие методы лечения.Ученые обнаружили, что заявленный риск тревоги был на 22-72% ниже у пациентов, которым вводили ботокс одновременно в лицевые мышцы при проведении косметических процедур, мышцы лица и головы при мигрени, верхние и нижние конечности при спазмах и спастичности и мышцы шеи при кривошеи.