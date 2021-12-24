Два популярных препарата: никогда не принимайте их вместе

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Прием безрецептурных препаратов многим кажется безобидным, ведь для их покупки не требуется консультация и рецепта от врача. Однако порой можно неправильно сочетать лекарства, что приводит к негативным последствиям. Специалисты назвали одну «парочку», которая может нанести ущерб здоровью.Если вы регулярно принимаете антигистаминные препараты для лечения аллергии, вам не стоит сочетать их с препаратами от укачивания, которые многие принимают перед дальними поездками. Эксперты отмечают, что эти два препарата могут вызвать внезапную сильную сонливость, что может быть опасно, если вы находитесь в дороге.Проблема возникает из-за того, что эти лекарства могут вызывать умеренную сонливость при приеме. Сочетание удваивает количество действующего вещества.«Соблюдайте осторожность, комбинируя антигистаминные препараты от аллергии, такие как дифенгидрамин, с лекарствами от тошноты, такими как драмина. Их схожие активные вещества могут привести к чрезмерной сонливости», - рассказывает Николь Гаттас, доцент кафедры фармакологии в Университете фармакологии Сент-Луиса.Хорошая новость заключается в том, что, если вы уже принимаете антигистаминные препараты, они могут помочь с проблемой укачивания, сообщает Кливлендская клинка. Антигистаминные препараты, которые обычно вызывают сонливость после приема, также могут предотвратить укачивание и облегчить его симптомы.По словам Гаттас, если антигистаминные недостаточно эффективно помогают справиться с укачиванием, вы можете перейти на препараты с другим действующим веществом, которое не вызывает сонливость. В таком случае можно будет принимать специальные лекарства от укачивания.