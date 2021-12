13 самых полезных в мире растений

Небольшой список растительных продуктов, которые не только невероятно богаты витаминами и минералами, но и способны серьезно поправить наше здоровье и моральное состояние.Ягода Асаи - это маленькая круглая темно-фиолетовая ягода, напоминающая по форме виноград или чернику, однако со скромным количеством мякоти, но большой косточкой. Ягода растет гроздьями на пальмах, в северной части Южной Америки в дельте реки Амазонка, наиболее распространена в Бразильском штате Пара. Пальмы растут группами по 4-8 деревьев. Высота деревьев от 12 до 20 метров, а диаметр скромный, всего 15-20 см.Самая полезная ягода на Земле - это именно она! Такой концентрации полезных веществ, содержащихся всего в одной ягоде, почти невозможно найти ни в одном продукте.Витамины – А, B1, B2, B3, C, DМинералы – калий, магний, медь, кальций, цинкАминокислоты – omega 3, omega 6, omega 9Помогает при:аллергии,выведении токсинов из организма,диабете,ожирении,высоком кровяном давлении,усиливает память и иммунитет.Алоэ Вера - лекарственное многолетнее растение. Растение обитает на Аравийском полуострове, острове Барбадос и Кюрасао. В настоящее время растение зачастую выращивается как комнатное. В лечебных целях применяются листья, свежий сок, экстракт, сабур (высушенный сок).Витамины – B, B2 ,B3, B5, B6, B12, C, E, фолиевая кислотаМинералы – калий, хром, магний, марганец, медь, натрий, селен, кальций, цинкПомогает при:выведении токсинов из организма,диабете,подагре,проблемах с кожей,ожирении, высоком кровяном давлении,усиливает иммунитет,обладает антибактериальными свойствами.Брусника - кустарник высотой до 25 см с бледно-розовыми цветками. Плодов много, они шаровидные, ярко-красного цвета. Произрастает в хвойных и смешанных лесах, кустарниках, тундрах, на высохших торфяниках.Витамины – А, C, ЕМинералы – калий, кальций, железоПомогает при:инфекции мочевых путей,воспалении десен.Семена Чиа - семена растения Шалфей, которые выращивается в Мексике еще со времён майя и ацтеков. По утверждениям ученых ранее собирались невиданные урожаи. Возможно, что местное название растения происходит от ацтекского слова "chian", что означает масляный. Cлово "chia" подразумевает силу, и в фольклоре этих культур отражено, будто маленькие чёрные и белые семечки использовались как тонизирующее, дарующее едва ли не надчеловеческую силу средство. Вероятнее всего, доля правды в этом есть, потому как семена чиа - концентрированный продукт, содержащий омега-3 жирные кислоты, углеводы, белки, клетчатку, кальций и антиоксиданты – не совсем типичный набор «полезностей» для одного растения. Похожий состав у льняного семени, которое, к сожалению, усваивается организмом сложнее. Семена обладают мягких ореховым вкусом.Минералы – калий, фосфор, магний, цинк, железо, кальцийАминокислоты – omega 3Помогает при :диабете,псориазе,мигрени,ожирении,запоре,усиливает иммунитет.Хлорелла - зеленые водоросли. Хлорелла, постоянно встречается в грязных лужах, канавах и прудах. Родственная ей водоросль не редка и в домашнем быту. В современном мире ее спрессовывают паром в таблетки, при этом ее можно принимать как «витаминки» – это для тех, кому не очень нравится вкус водорослей. Остальные могут посыпать ею еду.Витамины – A, D, B2, B3, B12, фолиевая кислотаМинералы – йод, натрий, фосфор, цинк, железо, хлорофиллПомогает при:афте (на слизистых оболочках),астме,выведении токсинов из организма,стрессе,запоре,воспалении десен,усиливает память и иммунитет.Нежареные какао-бобы - это собранные вручную сырые бобы с дикорастущих деревьев, при этом сохраняются все удивительные живительные свойства этого растения и его плодов. Нежареные какао-бобы коренным образом отличаются от распространенного промышленного какао, так как не подвергаются жесткой термической обработке.Витамины – А, B1, B2, B3, B5, C, EМинералы – магний, марганец, сера, цинк, железоПомогает при:депрессии,высоком кровяном давлении,благоприятствует правильной работе мозга и центральной нервной системы.Комбу - съедобная ламинариевая водоросль, распространённая в Юго-Восточной Азии. Ранее ею питались только очень богатые люди, однако в начале 20 века был изобретен способ ее культивирования, из-за чего ее стоимость упала в несколько раз.Витамины – A, B2, B12, CМинералы – калий, фосфор, хром, йод, натрий, кальций, цинк, железоПомогает при:болезни щитовидной железы,артериосклерозе,болезни почек и мочевого пузыря,высоком кровяном давлении.13 самых полезных в мире растенийКуркума — растение из семейства Имбирные. Корневые системы и стебли многих видов этого рода содержат эфирные масла и жёлтые красители (куркумин) и культивируются в качестве пряностей и лекарственных растений. Перемолотый корень этого растения известен как пряность Куркума.Витамины – B1, B2, B6, C, E, KМинералы – калий, медь, селен, кальций, цинк, железоПомогает при:артрите,диабете,кожных заболеваниях,ожирении,высоком кровяном давлении,высоком холестерине.Мака перуанская - растение семейства Капустные. Произрастает в горах Боливии, Перу и северо-запада Аргентины на высоте 3 500—4 450 метров над уровнем моря. Растение обладает афродизиатическими свойствами (стимулирующие половое влечение и половую активность).Витамины – B1, B2, C, EМинералы – йод, фосфор, кальций, цинк, железоПомогает при:анемии,бесплодии,стрессе,ревматизме,высоком кровяном давлении.Чеснок медвежий (черемша) — травянистое растение, растущее в сырых рощах, в буковых лесах и в тенистых горных лесах в сырых местах. Растение цветет в мае-июне, образуя густые заросли. В фармацевтике и питании применяют как луковицу, так и траву.Витамины – А, CМинералы – магний, йод, сера, железо, марганецПомогает при:заживлении ран,кишечных паразитах,обладает антибактериальными свойствами.Спирулина — род сине-зелёных водорослей. Помимо того, что водоросль является частым обитателем как соленых, так и пресных водоемов, в ряде стран она культивируется. Также как и хлорелла, часто продается не только листьями, но и в таблетках, спрессованных паром, что не отражается на ее свойствах. Это самое богатое белком растение на Земле.Витамины – A,B1,B2,B3, B6, B12Минералы – калий, магний, хром, марганец, селен, кальций, цинк, железоПомогает при:диабете,выведении токсинов из организма,ожирении,анемии,стрессе,запоре,высоком холестерине .Облепиха - плоды оранжевого или красноватого цвета, густо расположены и как бы «облепляют» ветви (отсюда и русское название растения).Витамины – A, B1, B2, B6, C, E, K1Минералы – калий, фосфор, медь, никель, селен, сера, натрий, титан, кальций, железоПомогает при:атеросклерозе,авитаминозе,высоком кровяном давлении,язве желудка,имеет антибактериальные свойства.Зеленый чай - чай, подвергающийся минимально возможной ферментации (окислению). И зелёный, и чёрный чай делаются из листьев одного и того же чайного дерева, просто способы обработки разные. Оба чая содержат кофеин, который стимулирует нервную систему. На ночь пить не рекомендуется. Однако современные зеленые чаи выпускают и без кофеина.Витамины – B1, B2, B3, B7, E, CМинералы – марганец, калий, флор, кальций, цинкПомогает при:депрессии,диабете,кариесе,высоком холестерине.