Кардиолог назвала лучший вариант кофе с утра для сердца и сосудов

Кардиолог Анна Кореневич: пить кофе полезно даже тем, кто перенес инфаркт миокарда.Врач рассказала о том, что употребление кофе не вредит сердцу и сосудам, «если человек употребляет его умеренно». Также привычка выпивать утром чашку ароматного напитка оказывает позитивное влияние на головной мозг – все это становится следствием позитивных изменений в сосудах, происходящих под влиянием компонентов кофе.«Кофеин улучшает микроциркуляцию, снижает уровень воспаления в организме, которое лежит в основе атеросклероза. Напиток стимулирует мозговую активность, что особенно ценно с утра», - говорит Анна Кореневич.Кардиолог добавила, что питье кофе не только не способствует инфаркту, но и препятствует развитию сердечной недостаточности – его риск снижается на 5%. Тем, кто перенес инфаркт полезно употреблять по одной или две чашки ежедневно.Врач назвала лучший вид кофе с утра для сердца и сосудов: по словам Кореневич, это «черный кофе без сахара и молока – самый полезный вариант».Добавление сахара, других сладких добавок, сливок делает напиток более калорийным и снижает его полезный потенциал.