Сладкие напитки увеличивают риск развития деменции в 3 раза

Напитки с низким содержанием калорий и заменителями сахара могут увеличивать риск развития инсультов и старческого слабоумия.Деменция является совокупностью симптомов, которые проявляются в виде резкого ухудшения работы головного мозга, памяти и нарушением когнитивных функций. Наиболее распространенной формой этого заболевания является болезнь Альцгеймера. Она заключается в провалах в памяти, снижении интеллектуальных способностей и нарушением поведения.Напитки с подсластителями могут резко увеличивать риск возникновения подобный состояний. Специалисты говорят о напитках с низким содержанием калорий и диетических напитках, в составе которых имеются искусственные заменители сахара.Для профилактики старческого слабоумия специалисты рекомендуют отказаться от пагубных привычек, заниматься физическими упражнениями и придерживаться правильного и сбалансированного питания. Необходимо ежедневно употреблять свежие фрукты и овощи. Также необходимо следить за кровяным давлением и уровнем сахара в крови. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить здоровье, продлить жизнь и сохранить здоровье головного мозга.