Начинайте сейчас: британский диетолог объяснил, какая добавка поможет справиться с новогодним перееданием
Часто во время новогоднего застолья можно обнаружить вздутие живота, скопление газов и другие проблемы с пищеварением. Британский диетолог Рози Миллен посоветовала не тянуть, и начать подготовку уже сейчас. Она предлагает употребление пробиотиков.
Под пробиотиками понимаются полезные бактерии. По словам Миллен, они помогают с уменьшением газообразования, вздутия живота и общих пищеварительных проблем. Пробиотики необходимы для поддержания нормальной работы кишечника. Если ничего не мешает кишечнику работать, скопления газов и не будет происходить. Миллен рекомендует принимать пробиотики каждый день.
«Вы должны принимать их ежедневно. Начните сейчас и продолжайте на протяжении новогодних праздников», - подчеркивает диетолог.
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