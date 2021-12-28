Начинайте сейчас: британский диетолог объяснил, какая добавка поможет справиться с новогодним перееданием

Празднование Нового года обычно сопровождается обильным потреблением пищи и алкоголя. И хотя это время, когда надо радоваться волшебству и делиться хорошим настроением, для кишечника это настоящее испытание.Часто во время новогоднего застолья можно обнаружить вздутие живота, скопление газов и другие проблемы с пищеварением. Британский диетолог Рози Миллен посоветовала не тянуть, и начать подготовку уже сейчас. Она предлагает употребление пробиотиков.Под пробиотиками понимаются полезные бактерии. По словам Миллен, они помогают с уменьшением газообразования, вздутия живота и общих пищеварительных проблем. Пробиотики необходимы для поддержания нормальной работы кишечника. Если ничего не мешает кишечнику работать, скопления газов и не будет происходить. Миллен рекомендует принимать пробиотики каждый день.«Вы должны принимать их ежедневно. Начните сейчас и продолжайте на протяжении новогодних праздников», - подчеркивает диетолог.