Гибкие ферменты помогут лечить диабет
Ферменты могли бы стать более эффективными в деле лечения диабета, обладая специфической гибкостью и способностью перемещаться между различными формами. Это исследование может улучшить процесс разработки лекарств для пациентов с диабетом, а также других перспективных для терапевтических целей ферментов. Кроме того, данное открытие опровергло распространённое мнение о том, что молекулярный сигнальный механизм в организме основан на наличии одного идеального и статичного партнёра для активации клеточных рецепторов.
Теперь доказано, что механизмы жизнедеятельности могут быть более динамичными, чем это считалось раньше. Ранее было известно, что фермент под названием GLP-1 принимает жёстко спиралевидную форму штопора. И по сравнению с ферментом, заключённым в эту форму, другой фермент, сконструированный для образования изгиба возле своего конца, лучше активировал клеточную мишень. А это способствовало высвобождению инсулина из поджелудочной железы.
Нельзя исключить, что в человеческом организме GLP -1 окажется способным переключаться между этими двумя формами, что сделает его максимально эффективным средством лечения диабета. Многие гормоны представляют собой ферменты, включая инсулин и GLP -1. Они и предоставляют ключевую информацию клеткам, влияющим на метаболизм. К примеру, контролируя уровень сахара в крови.
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