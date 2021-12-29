Удивительная польза для здоровья от молока

Дети часто просят пап и мам вместо молока давать им сок или газировку. Но именно молочные напитки положительно воздействуют на здоровье детей и взрослых.В молоке содержатся 9 полезнейших питательных веществ. Кальций укрепляет кости и зубы, белок служит источником энергии и восстанавливает мышцы, калий поддерживает нормальное артериальное давление. Фосфор укрепляет кости и генерируют энергию, витамин D также идет на пользу костной массе, витамин B12 поддерживает здоровье красных кровяных телец и нервной ткани. Витамин А необходим для укрепления иммунитета, зрения и нормальной кожи, рибофлавин превращает пищу энергию, а ниацин метаболизирует сахар в жирные кислоты.Не нужно выпивать литрами молоко ежедневно для того, чтобы воспользоваться его преимуществами. Один стакан молока в день обеспечивает такое же количество витамина D, которое можно получить от крупной порции лосося, столько же кальция, сколько содержится в двух с половиной чашках брокколи и столько же калия, сколько его в маленьком банане. Наконец в одном стакане такое же количество витамина А, как в двух морковках, и столько же фосфора, сколько его в чашке фасоли.Молоко способствует укреплению здоровья и психического благополучия, оно также помогает похудеть. Существуют некоторые разногласия по этому вопросу среди учёных, но недавние исследования показали, что когда молодые люди после тренировок употребляли молоко, они теряли больше жира и набирали больше мышечной массы, чем те, кто предпочитал какие-то другие напитки.