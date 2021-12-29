Если прихватило сердце: точки помощи при болях

Запомните расположение этих точек, они могут вам помочь! Точка легко доступна и её очень легко найти, поэтому попробовав хоть раз и почувствовав облегчение, вы уже никогда о ней не забудете. Что очень важно, когда вдруг "прихватило" сердце!Точка легко доступна и её очень легко найти, поэтому попробовав хоть раз и почувствовав облегчение, вы уже никогда о ней не забудете. Что очень важно, когда вдруг "прихватило" сердце!Запомните расположение этих точек, они могут вам помочь!Находится она почти посредине ногтевой пластинки, ближе к основанию, на безымянном пальце.Правильно надавив на неё вы почувствуете легкую боль, если вы не попали именно на точку, то тоже поймете, т.к. будет просто ощущаться давление на весь ноготь.И только если почувствуете легкий укол, значит вы её нашли, надо нажать на нее и подержать несколько секунд, отпустить, и опять нажать, повторить 5-10 раз.Пока не полегчает. Облегчение наступает сразу же, вы почувствуете как сердце "отпускает".Становится легче дышать, взгляд проясняется, эффект моментальный!Вот еще полезная точка при болях в сердце:Дополнительные рекомендации: Интенсивная (до боли), но кратковременная акупрессура ногтем большого пальца или любым заостренным предметом биологически активной точки, расположенной у основания ногтевого ложа мизинца противоположной (правой) руки.Потереть ладони одна о другую. Наложить ладони, подушечками под большими пальцами, на ушные раковины.Выполнять интенсивные растирающие движения вверх и вниз.Тереть до ощущения жара в ушных раковинах, но не менее 20 раз.Для стимулирования сердечной деятельности и дыхания при алкогольном отравлении рекомендуется провести точечный массаж с надавливанием и вращением пальца точек в течение 0,5—1 мин.Точка 1 находится в верхней трети вертикальной борозды верхней губы. Массировать в положении сидя или лежа.Точка 2 находится в центре подбородочно-губной борозды. Массировать в положении сидя или лежа, можно одновременно с точкой 1 — указательным и средним пальцами одновременно.Точка 3 находится в центре кончика носа. Растирать между пальцами.Эффективно также разминание ушных раковин с обеих сторон.