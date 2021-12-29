Если прихватило сердце: точки помощи при болях
Точка легко доступна и её очень легко найти, поэтому попробовав хоть раз и почувствовав облегчение, вы уже никогда о ней не забудете. Что очень важно, когда вдруг "прихватило" сердце!
Запомните расположение этих точек, они могут вам помочь!
Находится она почти посредине ногтевой пластинки, ближе к основанию, на безымянном пальце.
Правильно надавив на неё вы почувствуете легкую боль, если вы не попали именно на точку, то тоже поймете, т.к. будет просто ощущаться давление на весь ноготь.
И только если почувствуете легкий укол, значит вы её нашли, надо нажать на нее и подержать несколько секунд, отпустить, и опять нажать, повторить 5-10 раз.
Пока не полегчает. Облегчение наступает сразу же, вы почувствуете как сердце "отпускает".
Становится легче дышать, взгляд проясняется, эффект моментальный!
Вот еще полезная точка при болях в сердце:
Дополнительные рекомендации: Интенсивная (до боли), но кратковременная акупрессура ногтем большого пальца или любым заостренным предметом биологически активной точки, расположенной у основания ногтевого ложа мизинца противоположной (правой) руки.
Потереть ладони одна о другую. Наложить ладони, подушечками под большими пальцами, на ушные раковины.
Выполнять интенсивные растирающие движения вверх и вниз.
Тереть до ощущения жара в ушных раковинах, но не менее 20 раз.
Для стимулирования сердечной деятельности и дыхания при алкогольном отравлении рекомендуется провести точечный массаж с надавливанием и вращением пальца точек в течение 0,5—1 мин.
Точка 1 находится в верхней трети вертикальной борозды верхней губы. Массировать в положении сидя или лежа.
Точка 2 находится в центре подбородочно-губной борозды. Массировать в положении сидя или лежа, можно одновременно с точкой 1 — указательным и средним пальцами одновременно.
Точка 3 находится в центре кончика носа. Растирать между пальцами.
Эффективно также разминание ушных раковин с обеих сторон.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил mamasha в категорию Кардиология
Добавить комментарий