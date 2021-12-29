Утро после застолья: как 1 января не проснуться с похмельем
Очень скоро украинцы встретят Новый год 2022, частыми атрибутами которого являются сытный ночной ужин и возлияния. Многие уже утром 1-го января начинают жалеть о подорванном здоровье, но этого можно избежать.
Что нельзя есть и пить в новогоднюю ночь, в Facebook рассказал украинский врач-нарколог Евгений Скрипник.
Какое «Шампанское» лучше выбрать?
Врач говорит, что чем меньше сахара в напитке, тем лучше. Отдайте предпочтение брюту — сухому игристому вину.
А вот сладкое и полусладкое игристое очень вредно. Не стоит также сочетать сладости (к примеру, шоколад) с вином.
Рекомендации врача-нарколога по алкоголю
Отдайте предпочтение сухому белому вину (негазированному). Но не более двух бокалов — максимум 250 мл.
Если вы употребляете вино или более крепкие напитки, то не смешивайте их.
Смешивание газированных напитков (кола, пепси, спрайт) и алкогольных напитков (виски, водка и т. п.) ускорит всасывание алкоголя и приведет к быстрому опьянению.
Относительно «повышения градуса» — это миф и вредно для организма! Если употребляете алкогольные напитки, то употребляйте один.
Если, без крепких напитков никак, то максимум 40-60 мл.
Врач напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует.
От алкоголя совсем следует отказаться беременным, кормящим младенцев мамам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Мифы о способах «не пьянеть»
Медик говорит, что перед застольем не стоит употреблять растительное или сливочное масло, чтобы не пьянеть. Это всего лишь миф.
Как и прием активированного угля перед употреблением алкоголя. В этом нет никакого смысла.
Что можно и нельзя есть во время новогоднего застолья
Евгений Скрипник советует встречать Новый год не с пустым желудком, а за 2-3 часа немного поесть, без употребления алкоголя.
Старайтесь есть салаты без майонеза, пить негазированную воду, между приветствиями, «тостами» делать большие перерывы и больше двигаться, танцевать, прогулки на улице и тому подобное.
Ночью печень должна отдыхать, а не перерабатывать жирную, сладкую еду в сочетании с алкоголем.
Поэтому в новогоднюю ночь — минимум алкоголя и минимум еды.
Если все же перебрали…
Утром с похмельным синдромом лучше не бороться новой порцией алкоголя.
Пейте побольше жидкости (вода, компот, узвар и прочее), так как алкоголь обладает мочегонным действием.
От головной боли вам поможет аспирин, парацетамол, ибупрофен. Если чувствуете себя плохо, измерьте артериальное давление.
А вот рассол лучше не употреблять, ведь он содержит много соли, что наоборот вызывает задержку жидкости в организме, повышение артериального давления.
На второй день выйдите на улицу, прогуляйтесь, покатайтесь на санках.
И помните, что алкоголь у здорового человека полностью выводится через 3 суток!
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