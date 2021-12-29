Утро после застолья: как 1 января не проснуться с похмельем

Не стоит поддаваться соблазнам.Очень скоро украинцы встретят Новый год 2022, частыми атрибутами которого являются сытный ночной ужин и возлияния. Многие уже утром 1-го января начинают жалеть о подорванном здоровье, но этого можно избежать.Что нельзя есть и пить в новогоднюю ночь, в Facebook рассказал украинский врач-нарколог Евгений Скрипник.Какое «Шампанское» лучше выбрать?Врач говорит, что чем меньше сахара в напитке, тем лучше. Отдайте предпочтение брюту — сухому игристому вину.А вот сладкое и полусладкое игристое очень вредно. Не стоит также сочетать сладости (к примеру, шоколад) с вином.Рекомендации врача-нарколога по алкоголюОтдайте предпочтение сухому белому вину (негазированному). Но не более двух бокалов — максимум 250 мл.Если вы употребляете вино или более крепкие напитки, то не смешивайте их.Смешивание газированных напитков (кола, пепси, спрайт) и алкогольных напитков (виски, водка и т. п.) ускорит всасывание алкоголя и приведет к быстрому опьянению.Относительно «повышения градуса» — это миф и вредно для организма! Если употребляете алкогольные напитки, то употребляйте один.Если, без крепких напитков никак, то максимум 40-60 мл.Врач напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует.От алкоголя совсем следует отказаться беременным, кормящим младенцев мамам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.Мифы о способах «не пьянеть»Медик говорит, что перед застольем не стоит употреблять растительное или сливочное масло, чтобы не пьянеть. Это всего лишь миф.Как и прием активированного угля перед употреблением алкоголя. В этом нет никакого смысла.Что можно и нельзя есть во время новогоднего застольяЕвгений Скрипник советует встречать Новый год не с пустым желудком, а за 2-3 часа немного поесть, без употребления алкоголя.Старайтесь есть салаты без майонеза, пить негазированную воду, между приветствиями, «тостами» делать большие перерывы и больше двигаться, танцевать, прогулки на улице и тому подобное.Ночью печень должна отдыхать, а не перерабатывать жирную, сладкую еду в сочетании с алкоголем.Поэтому в новогоднюю ночь — минимум алкоголя и минимум еды.Если все же перебрали…Утром с похмельным синдромом лучше не бороться новой порцией алкоголя.Пейте побольше жидкости (вода, компот, узвар и прочее), так как алкоголь обладает мочегонным действием.От головной боли вам поможет аспирин, парацетамол, ибупрофен. Если чувствуете себя плохо, измерьте артериальное давление.А вот рассол лучше не употреблять, ведь он содержит много соли, что наоборот вызывает задержку жидкости в организме, повышение артериального давления.На второй день выйдите на улицу, прогуляйтесь, покатайтесь на санках.И помните, что алкоголь у здорового человека полностью выводится через 3 суток!