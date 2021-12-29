Где искать витамин С: семь главных продуктов

Цитрусовые — не единственный источник.Витамин С – витамин энергии и крепкого иммунитета – нужен нам в любое время года, но весной мы особенно остро ощущаем его дефицит. И самый простой способ получать достаточное количество этого полезного витамина – есть больше фруктов и овощей, в которых он содержится. Кто сказал: «апельсины»? На самом деле, цитрусовые – далеко не чемпионы по содержанию «ц-витамина».КлубникаВ одной ягоде содержится 10,5 мг витамина С, а в одном апельсине среднего размера – 70 мг. Так что в миске красной сладкой клубники витамина будет минимум в два раза больше. А еще клубника богата магнием и фолатом, которые необходимы для здоровья сердца. Так что ешьте клубнику почаще – это не только вкусно, но и полезно.БрокколиСамый недооцененный овощ, пожалуй, это брокколи. В 100 граммах этой зеленой «капусты» содержится 89 мг витамина С (это всего на 1 мг меньше суточной дозы), а также суточная доза витамина К, необходимого для здоровья костей и нормальной свертываемости крови. Ешьте брокколи, будьте здоровый!Сладкий перецОт 95 мг (зеленый перец) до 341 мг (желтый) – вот сколько витамина С содержится в этих ярких овощах. А еще – много-много клетчатки, которой нам всем очень не хватает и без которой невозможно здоровье кишечника. Кроме того, сладкий перец помогает быстрее сжигать жир, а в красном сладком перце особенно много полезных антиоксидантов.КивиОдного киви среднего размера достаточно, чтобы покрыть суточную потребность в витамине С. А еще в этих мохнатых плодах много меди, калия и даже серотонина, которого так не хватает после длинной зимы.Брюссельская капустаКрестоцветные – лидеры среди овощей по содержанию витамина С. В одной порции этой разновидности капусты содержится 96,8 мг витамина С (суточная норма – 90 мг), а также фитонутриенты и клетчатку, которые помогают предотвратить развитие рака. Старайтесь есть эту капусту хотя бы раз в неделю – будете здоровы!АнанасПочти 80 мг витамина С на 10 грамм, а еще – бромелайн, который помогает пищеварению и уменьшает вздутие живота. Кроме того, ананас можно использовать как природное противовоспалительное средство, а также снимать с его помощью отеки. Только выбирайте свежие фрукты – от консервированных в сахарном сиропе больше вреда, чем пользы!Цветная капустаГлавная польза цветной капусты – клетчатка, которой эти овощи буквально набиты, но и витамина С в них немало. Так, одна небольшая головка содержит 123 мг этого полезного витамина – в 1,5 раза больше суточной нормы!