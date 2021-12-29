Хай-тек очки помогут победить глаукому

Исследователи создали уникальные очки, помогающие справиться с глаукомой. Этот девайс отправляет импульсы в глаза, и сейчас его проводят через клинические исследования.Немецкие ученые из Университета Эрлангена — Нюрнберга разработали хай-тек очки, которые способны остановить развитие глаукомы - одной из самых распространенных причин потери зрения. Их необходимо носить около получаса в день. Они доставляют электрические импульсы в глаза для того, чтобы стимулировать зрительный нерв на самовосстановление. Сейчас немецкие специалисты проводят клинические исследования с участием большого количества пациентов.Авторы исследования полагают, что этот метод лечения, которая основывается на проведённых ранее научных работах, не только остановит прогрессирование тяжёлой болезни, но и обратит её вспять. Только в России от глаукомы страдает свыше миллиона человек, и по мере роста продолжительности жизни нашего населения эта проблема встречается всё чаще.Глаукома представляет собой повреждение зрительного нерва - скопления более миллиона нервных волокон, которые соединяют сетчатку глаза (светочувствительные клетки в задней части глазного яблока) с центрами обработки зрительных образов в мозге. Обычно глаукома вызывается скоплением жидкости в передней части глаза, что увеличивает давление на нерв - это и приводит к утрате зрения. Существуют различные методики лечения глаукомы, но предложенные немецкими учёными очки могут быть одним из самых щадящих и доступных, если они оправдают себя в ходе экспериментов.