Диетолог Андрей Бобровский назвал категории продуктов, которые нельзя есть после 50 лет

Как рассказал изданию «Народные Новости» диетолог Андрей Бобровский, людям старшего возраста следует постараться избегать употребления ряда продуктов. Он выделил три категории таких продуктов – красное мясо, простые углеводы и сольДиетолог объяснил, что пересмотреть свой рацион необходимо для того, чтобы избежать проблем с сердцем и сосудами, а также это поможет в профилактике болезни Альцгеймера и атеросклероза.Он отметил, что вообще набор продуктов, влияющих на продолжительность жизни человека, является индивидуальным, но при этом можно выделить некоторые общие тенденции. Так, например, чем старше становится человек, тем меньше в его рационе должно быть красного мяса. Такую практику он назвал профилактикой болезней цивилизации. При этом он подчеркнул, что речь не идет о полном отказе от красного мясо, оно вполне может присутствовать в рационе пожилых людей, но желательно не чаще одного раза в неделюК следующей категории он отнес такие сладкие продукты с простыми углеводами, как газировка, выпечка и тому подобное. Это также связано с профилактикой болезней мозга.Кроме того, необходимым диетолог считает и отказ от соли. Он пояснил, что многие продукты и без этого сами по себе содержат достаточное количество соли, поэтому дополнительно добавлять ее не нужно. Следуя этой рекомендации, можно минимизировать появление проблем с сосудами и гипертонии.