Нутрициолог Степанова: при каких проблемах нельзя употреблять сливочное масло?

Наличие сердечно-сосудистых заболеваний и другие проблемы со здоровьем являются противопоказанием для употребления сливочного масла, говорит специалист.В интервью нутрициолога Алены Степановой прозвучало пояснение по поводу употребления данного продукта. Эксперт заметила, что существуют такие проблемы со здоровьем, при которых нельзя есть сливочное масло. Например, уточнила Степанова, его поедание может ухудшить негативное воздействие на организм имеющихся в нем воспалительных процессов.Также нутрициолог добавила, что «от продукта рекомендуется отказаться при аллергии, непереносимости лактозы и аутоиммунных заболеваниях».Еще одна проблема – болезни сосудов и сердца. Алена Степанова напомнила, что сливочное масло отличается высокой дозировкой холестерина, и при вышеназванных заболеваниях должно быть исключено из рациона.Тем, кто не имеет этих проблем, масло в определенном количестве будет только полезным. По словам Степановой, оно снабжает организм жирорастворимыми витаминами, укрепляющими иммунитет, поддерживающими работу пищеварительной системы, головного мозга.«Допустимая порция для взрослого – 20-30 граммов в день, для ребенка – до 10 граммов. Важно покупать качественное масло с жирностью 82,5% без ароматизаторов, однородного цвета», – поделилась специалист.